Ganó Círculo Deportivo - Otamendi

fotos:Martin Angelini fotos:Martin Angelini

Síntesis

En el cierre del partido, Círculo consiguió lo que mereció durante casi todo el juego. Porque salvo en ese ratito entre el cierre de la primera parte y el arranque de la segunda, cuando en un abrir y cerrar de ojos, Sol de Mayo puso el 2 a 2 parcial, el conjunto de Damián García fue superior, fue protagonista, generó las mejores ocasiones e hizo méritos para quedarse con los tres puntos.El Papero tuvo personalidad para reponerse del golpe que significó perder la ventaja de dos goles, siguió buscando y tuvo premio en el final para el 3 a 2 que le permite tomar aire nuevamente en la tabla y dar un paso más hacia la salvación en la Zona 1 del Torneo Federal A.El primer tiempo de Círculo fue casi perfecto.Casi porque no pudo sacar una diferencia mayor que la merecía por el desarrollo, y porque el golpe que significó el descuento de Sol de Mayo en la última jugada de la etapa, luego de (otra vez) un dudoso penal sancionado por Nebbietti, cambió todo el panorama para la segunda parte. Pero hasta ahí, lo del Papero había sido de lo mejor de la temporada, lo acorraló a un equipo que pelea la clasificación, jugó todo el tiempo en campo rival y acumuló situaciones de gol.La falta de puntería en los metros finales, algunas decisiones erradas en el último toque, un poco de mala suerte y buenas intervenciones de Turnes, impidieron que el partido esté definido en los 45' iniciales.Así y todo, se puso 2 a 0 luego de dos pelotas paradas, pero tranquilamente lo pudo hacer desde el juego, con muchos puntos altos, con un tándem imparable de Roselli-Pereyra por derecha, con San Julián. rompiendo por adentro, Verón-Bassani rompiendo por la izquierda y la presencia en el área de Martínez y Enriquez. A los 13', Imanol con un taco de lujo abrió el marcador y a los 33', "Cuyi" Verón con un exquisito tiro libre de zurda, le dieron una ventaja más que merecida y nada despreciable para irse al descanso. Pero Nebbietti cobró un penal que dejó muchas dudas, Valdebenito lo cambió por gol y terminó el primer tiempo de la peor manera.Porque ese mazazo fue tan duro, que le costó en el regreso y, a los 40 segundos, el ingresado Morales marcó el empate. Sin el descanso, fueron dos goles en dos minutos y una sensación de vulnerabilidad. Fue bajar un cambio y empezar de nuevo. Sol de Mayo no logró aprovechar ese envión y Círculo volvió al partido. Con un tiro libre de Verón que descolgó Turnes del ángulo y un remate de Enriquez que sacó por encima del travesaño, retomó el dominio. Pero ya no fue tan marcado, se hizo de ida y vuelta, y los dos tuvieron sus chances.El juego entró en un terreno en el que los dos lo podían ganar. Círculo con más posesión y Sol de Mayo con espacios y la peligrosidad de sus atacantes. Pero una vez el fútbol fue justo y el premio quedó para el que más lo mereció. A los 41', luego de un tiro, quedó un rebote, la bajaron y Diego San Julián se tomó un segundo más, se acomodó para su derecha y sacó un remate bárbaro, cruzado, esquinado, para desatar la locura de todos. Y después se aguantó, con la pelota, con el corazón, para que los tres puntos queden en Otamendi, para que la salvación empiece a estar más cerca.: Tomás Casas; Nahuel Roselli, Jano Martínez, Gabriel Ferro y Leonardo Verón: Axel Pereyra, Diego San Julián, Sebastián Heredia y Joaquín Bassani; Diego Martínez e Imanol Enriquez.Damián García.Cambios: ST 29' Facundo Cozzi y Enzo Astiz por J.Martínez y D.Martínez, 33' Ramiro Rodríguez y Jeremías Bertacin por Roselli y Bassani, y 44' Samuel Cotto por Enriquez.: Ignacio Turnes; Jonathan Rivero, Uira Marqués, Juan Huichalef y José Vivanco; Lautaro Pata, Santiago López y Matías Ponce; Fernando Valdebenito, Germán Cervera y Eber Ramírez.Juan Alfonsín.Cambios:ST 0' Héctor Morales y Alberto Reyes por Ramírez y Huichalef, 18' Lucas Quilen por Valdebenito, 27' Matías Sosa por Morales y 37' Lucas Galeano por Vivanco.Goles:PT 13' Enriquez (CD), 39' Verón (CD) y 48' Valdebenito, de penal (SdM); ST 1' Morales (SdM) y 41' San Julián (CD).PT 48' expulsado DT García (CD)Juan Ignacio Nebbietti, de Río Colorado."Guillermo Trama".