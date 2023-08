Ganó Círculo Deportivo Otamendi

Son victorias que valen mucho más que los tres puntos que muestran en la tabla de posiciones. Eso no es poco, porque permite escalar y superar a Liniers en la lucha mano a mano que tienen hoy por el descenso. Pero además, fue una muestra de carácter, con muchas bajas (incluso la del capitán Nahuel Roselli minutos antes del encuentro por fiebre) y supo sostener la ventaja rápida que sacó para derrotar a Sansinena en General Cerri por 2 a 1, por la 24ta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.





Así como en la segunda rueda en Otamendi, Sansinena tuvo un sprint de 12 minutos (entre los 16' y los 28') que rompió el partido, esta vez fue Círculo el que sorprendió y en esos tres minutos sacó una ventaja más que interesante de 2 a 0. Un cabezazo de Gabriel Ferro a la salida de un córner y una buena definición de Leonardo Verón luego de un pelotazo a espaldas de la defensa, le dio la tranquilidad al conjunto de Damián García que sorprendió y empezó a jugar con los tiempos y la diferencia.





Al local le costó reaccionar y casi no lastimaba. Más allá de tener varias pelotas paradas en campo Rojiverde, no terminaba de generar ocasiones de peligro, entre Casas y la defensa se encargaban de alejar el peligro, hasta que a los 24', Cozzi derribó a Hermann y Pablo Núñez sancionó el penal que David Véliz canjeó por gol para achicar la brecha. Más allá de eso, el local no tuvo demasiados argumentos más que el empuje, se encontró con una defensa bien parada que no dejó espacios para los hombres de ataque. Por el contrario, Círculo fue más práctico y generó riesgo cada vez que metió pelotas largas atrás de los centrales. Pereyra, Ruiz Martínez y Verón (que fue reemplazado antes de finalizar la etapa), dieron sus llamados de atención antes de irse al descanso por 2 a 1.

El complemento fue de supervivencia para Círculo. Le costó mucho salir de su campo y el árbitro Pablo Núñez le cobró una innumerable cantidad de infracciones en su terreno que permitieron que Sansinena metiera la pelota dentro del área. Así y todo, no sufrió tanto, aunque jugar tan cerca de su arquero podía llevar a que cualquier pelota terminara en el empate. Otra vez el trabajo defensivo y sobre todo un par de muy buenas intervenciones de Tomás Casas, fueron determinantes para que el Papero resista, para que llegue el final y el festejo con puños apretados y abrazos. El equipo de Damián García se repuso a las ausencias, pisó fuerte lejos de casa, ganó después de 10 partidos y superó en la tabla a Liniers que juega más tarde contra Olimpo con la presión de tener que ganar para salir del último puesto. Además, el "albinegro" visita el Guillermo Trama el domingo a las 15 por la 25ta fecha de la Zona 1.

Síntesis

Sansinena (General Cerri) (1): Iván Chaves; Mario Núñez, Agustín Herrera, Facundo Wechniak y Leonardo Vitale; Ezequiel Santángelo, Iván Caravaca, Alejo Véliz y Branco Mera; Leonel Iriarte y Marcos Hermann. DT: Sebastián Polla.

Cambios: ST 0' Milton Agüero por Santángelo, 8' Maximiliano Bowen por Iriarte, 20' Agustín Grippaudo por Mera y 42' Alex Muzi por Véliz. .

Círculo Deportivo (2): Tomás Casas; Gabriel Ferro, Jano Martínez, Facundo Cozzi y Damián Schvindt; Diego San Julián, Eduardo Scasserra, Sebastián Heredia y Leonardo Verón; Axel Pereyra y Lautaro Ruiz Martínez. DT: Damián García.

Cambios: PT 41' Joaquín Rikemberg por Verón; ST 35' Francisco De Sousa y Jeremías Bertacin por Pereyra y Heredia, y 45' Samuel Cotto por Ruiz Martínez.

Goles: PT 6' Ferro (CD), 12' Verón (CD) y 24' Véliz, de penal (S).

Incidencias: No hubo

Árbitro: Pablo Núñez, de San Juan.

Estadio: "Luis Molina".