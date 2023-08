Federal A : Ganó Círculo Deportivo - Otamendi

foto : Prensa Círculo

Un triunfo que le da más valor al empate conseguido ante Villa Mitre en Bahía Blanca y que le permite sacar una diferencia, no tranquilizadora, pero sí interesante en la lucha por el descenso cuando restan sólo ocho nueve fechas para la finalización de la fase regular de la Zona 1 del Torneo Federal A.

En un encuentro equilibrado, luchado, con pocas situaciones, Círculo aprovechó una de las pocas que tuvo, la mejor elaborada de la tarde y derrotó 1 a 0 a Santamarina de Tandil para tomar 5 de ventaja sobre Liniers, hoy en el último puesto.

En la primera mitad no le salió nada a Círculo. No pudo manejar la pelota, no logró presionar y casi no inquietó a Juan Pablo Mazza. Apenas un remate, en el cierre de la etapa, que se perdió lejos del caño derecho.





Santamarina no fue muy superior, pero dominó las acciones y contó con las mejores ocasiones. Un cabezazo de Vallejos tras un centro de Michel que se fue cerca, un remate de Lucero que la quiso colocar en el ángulo derecho y se fue apenas alta, y un desborde de Marín que Michel explotó en el cuerpo de De Sousa, fueron las más claras de esos 45' iniciales.





Damián García tomó nota, se fue rápido al vestuario y no dudó, cambió el tándem por derecha. Valentín Dimare y Axel Pereyra por Vedda y De Sousa, y el equipo ya mostró otra cara desde el pitazo inicial. En un partido mal jugado, el Papero se paró más arriba y tomó el control. Mazza, que no había tenido trabajo, debió esforzarse para cortar un centro bajo de Pereyra y un buen remate desde lejos de Enriquez que le picó mal.





Con poco, Santamarina se las ingenió para llegar y casi rompe el cero. Un centro que llegó al área, Michel que la bajó, Mota que cabeceó y Tomás Casas que respondió de manera brillante para mantener la igualdad.

Otra movida de García, torció la historia. Joaquín Bassani entró con mucha lucidez y empezó a generar juego. Se movió por todos lados y se juntó con los hombres de ataque. Y 10' después de entrar, a los 28', limpió una jugada que se ensuciaba, en una baldosa se sacó dos defensores y abrió para Dimare que adelantó para Pereyra, el cordobés llegó al fondo y metió el centro bajo que cruzó toda el área y le llegó por el segundo palo a Leonardo Verón que la empujó y desató la locura de todos. El propio Bassani estuvo cerca de liquidarlo con un tiro libre que fue devuelto por el palo y Círculo estaba bien. Santamarina, obligado, empezó a meter la pelota en el área, pero no tuvo muchas chances. Un remate de Galabert que se desvió en Heredia y cayó en el techo del arco, y en la última, otro cabezazo de Vallejo (como en el arranque), que se fue besando el caño izquierdo de Casas que sólo atinó a mirar.Una victoria de oro para Círculo, que hace un mes le decían de llegar así a la última rueda y lo firmaba, con los mismos puntos que Germinal y cinco más que Liniers, que tuvo fecha libre y perdió a su DT Claudio Graf en la semana. Quedan nueve partidos, falta mucho, pero el Papero se aferra a la permanencia.





Síntesis





Círculo Deportivo (1): Tomás Casas; Bruno Vedda, Jano Martínez, Facundo Cozzi y Damián Schvindt; Francisco De Sousa, Sebastián Heredia, Jeremías Bertacin y Leonardo Verón; Imanol Enríquez y Diego Martínez.





DT: Damián García.





Cambios:ST 0' Valentín Dimare y Axel Pereyra por Vedda y De Sousa, 18' Joaquín Bassani por Enriquez, 25' Enzo Astiz y Ramiro Rodríguez por Martínez y Bertacin.





Santamarina (Tandil) (0):Juan Pablo Mazza; Agustín Lucero, Brian Berlo, Mathias Buongiorno y Nicolás Minici; Lucas Vallejo, Nicolás Igartúa, Marcos Pérez y Federico Mota; Quimey Marín y Martín Michel.





DT: Jorge Izquierdo.





Cambios: ST 15' Enzo Galabert por Minici, 26' Emiliano López y Thiago Beltrán por Michel y Marín, y 39' Nicolás Valerio por Lucero.Goles: ST 28' Verón (CD)Incidencias: ST 30' expulsado Igartúa (S).





Árbitro: Enzo Silvestre, de Santa Fe.





Estadio: "Guillermo Trama".

Tres puntos que valen más que eso.