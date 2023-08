Apelaciones por el caso Baez Sosa

Máximo Thomsen, insistió en que no planearon matar a Fernando ni tuvieron intención de hacerlo,

fue el único de los 8 condenados que declaró entre sollozos.

En la audiencia por las apelaciones a las condenas recibidas por el asesinato de Fernando Baez Sosa.

Burlando , el abogado defensor, junto a sus pares, estuvieron también presentes, como asi los abogados defensores de los imputados y condenados.

Por su parte, los papás de Fernando , estuvieron tranquilos, y remarcaron que siguen sin ver arrepentimiento de parte de los acusados.

Los abogados defensores confían en que todos, los involucrados, tendrán perpetua.

Mientras tanto los abogados defensores de los condenados, cuestionaron la legalidad del proceso.

No hay una fecha cierta para la decisión final, por las apelaciones, en las confirmaciones o no, de las condenas. Los jueces, se tomarán el tiempo debido, para poder analizar el caso.