Fiesta Del KIWI- Miramar

ATENCION MIRAMAR !! VACACIONES PLANETARIAS!! EL PLANETARIO MOVIL ATERRIZA EN LA CIUDAD . NO TE PIERDAS DE VIVIR UNA TRAVESIA EN 360° CON LOS DINOS LLENA DE AVENTURA O RECORRER EL UNIVERSO COMO UN VERDADERO ASTRONAUTA . (Actividad abierta al Público) Cuando? Lunes 24/07 Donde? Club Atlético Defensores, Calle 23 esquina 44, Miramar, Bs. As. Poder reservar tu entrada desde acá https://estrellareservas.com/367 (Son Limitadas). NO SE SUSPENDE EN CASO DE LLUVIA Horarios De Las Funciones: DINOSAURIOS - Jurassic Dome: 13.00 - 14.30 - 15.15 - 16.45 - 17.30 - 19.00 Viajeros del Universo: 13.45 - 16.00 - 18.15 - 19.45 Costo de la entrada: $1300 x función (adultos y niños a partir de 3 años cumplidos). A partir de 5 entradas (mayores) $1100 cada entrada. Las 2 funciones (Dinosaurios + Universo) $2200 por persona. Menores de 3 años y personas con Cud solo abonan $500 de seguro. Se abona en efectivo únicamente en el lugar, estar 20 Minutos antes de la Función. Duración de cada función: 35