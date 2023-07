Empate de Círculo Deportivo - Otamendi

Síntesis

Círculo Deportivo (2): Federico Tursi; Lucas Verón, Gabriel Ferro, Nahuel Roselli, Facundo Cozzi y Leonardo Verón; Diego San Julián, Sebastián Heredia y Joaquín Rikemberg; Imanol Enriquez y Diego Martínez. DT: Damián García.

Cambios: ST 10' Eduardo Scasserra por Rikemberg, 29' Francisco De Sousa y Axel Pereyra por Heredia y Enriquez .

Olimpo (Bahía Blanca) (2): Nereo Champagne; Iván Antunes, Elías Fuga, Emilio Lazza y Franco Flores; Cristian Amarilla, Claudio Cevasco, Facundo Affranchino y Enzo Coacci; Leandro González y Alejandro Toledo. DT: Arnaldo Sialle.

Cambios: PT 21' Diego Ramirez por Affranchino; ST 0' Santiago Gutiérrez por Coacci, 17' Nadir Hadad por Flores y 29' Luis Vila y Aldo Araujo por González y Amarilla. PT 7' Cozzi (CD); ST 7' Enriquez, de penal (CD), 47' Hadad (O) y 48' Gutiérrez (O). Incidencias: ST 15' expulsados Martínez (CD) y Fuga (O). Árbitro: José Sandoval, de Concordia.

Estadio: "Guillermo Trama".

Fotos: Martín Angelini/Prensa Círculo







Es difícil explicar lo que pasó. Círculo jugó un gran partido frente alabsoluto de la Zona 1, lo estaba ganando por dos goles con autoridad, merecidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, en tiempo de descuento, Olimpo descontó, después lo empató y lo que era un triunfazo terminó siendo un doloroso 2 a 2 en el "Guillermo Trama", por la 22da fecha del Torneo Federal A. Hay muchas cosas positivas para rescatar, pero es imposible no quedarse con el cierre. Mirando a futuro y analizándolo en frío, el conjunto de Damián García hizo un partido muy serio, con muchos puntos altos y se le plantó al mejor equipo de la zona y uno de los máximos candidatos a ascender. El Papero salió a buscarlo de entrada y a los 7' se puso en ventaja tras un córner y una buena definición de Facundo Cozzi. En el resto de la etapa, Martínez y Enriquez lucharon y aguantaron, el medio se plantó firme y la defensa desactivó los intentos aurinegros. Así y todo, por jerarquía, Olimpo tuvo sus chances para igualar que fueron impedidas por Federico Tursi o la falta de puntería de los atacantes. El complemento volvió a mostrar mejor al dueño de casa y volvió a golpear a los 7'. Una mano clara en el borde del área terminó en el penal que Imanol Enriquez canjeó por gol, con un disparo al palo izquierdo de Champagne que eligió el otro lado. El 2 a 0 dio otra tranquilidad, pero el encuentro se "picó" y se fueron expulsados Martínez y Fuga por un encontronazo. De todas maneras, el desarrollo no cambió, Círculo intentó jugar lejos de su arco y la visita empujó sin demasiadas ocasiones claras. Cuando llegó, Tursi otra vez respondió y Diego Ramírez le sacó pintura a la base del caño derecho. Pero no sufrió tanto y parecía todo controlado. Parecía. Porque a los 47', nadie la pudo sacar, la pelota le quedó a Nadir Hadad y remató ante el intento desesperado de Tursi para poner el 1-2. No quedaba demasiado tiempo, pero Círculo no la pudo ni supo tener. Pereyra jugó hacia atrás, Scasserra la dividió y Olimpo arrancó, sumó pases como no había hecho a lo largo de la tarde, Ramírez se la dejó dormida a Santiago Gutiérrez y el "18" sacó un derechazo letal que se clavó contra el caño derecho y en el corazón de todo Círculo. Ahora sí no hubo tiempo para más. Un empate que en la previa servía, en el final tuvo gusto a derrota.