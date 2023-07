Empate de Círculo Deportivo-Otamendi

Fotos: Martín Angelini/Prensa Círculo





Síntesis





Círculo Deportivo (3): Federico Tursi; Bruno Vedda, Gabriel Ferro, Facundo Cozzi y Damián Schvindt; Diego San Julián, Sebastián Heredia y Joaquín Bassani; Axel Pereyra, Diego Martínez y Leonardo Verón. Damián García.





Cambios: ST 13' Imanol Enriquez por Pereyra, 24' Lucas Verón y Joaquín Rikemberg por Leonardo Verón y Bassani, y 37' Nahuel Roselli por San Julián.





Germinal (Rawson) (3): Matías López; Gonzalo Ramírez, Juan Motroni, Ignacio Terán y Emiliano Santos; Gabriel Obredor, Nicolás Macarof, Rubén Pellejero y Federico Cárcamo; Lucas Villalba; Ricardo Dichiara. DT: Christian Corrales.





Cambios: ST 16' Gustavo Fernández y Santiago Satler por Villalba y Cárcamo, 37' Augusto Magoia por Obredor y 42' Brian Castillo por Pellejero Goles: PT 13' Villalba (G), 19' Obredor (G) y 34' Martínez (CD); ST 10' Martínez (CD), 30' Rikemberg, de penal (CD) y 49' Dichiara (G).





Incidencias: ST 49' Tursi (CD) le detuvo un penal a Dichiara (G). Árbitro:César Ceballos, de Córdoba.





Estadio: "Guillermo Trama".

Círculo perdía 2 a 0, lo pasó a ganar 3 a 2 y se lo terminaron empatando en el final con un penal que dejó muchas dudas. En un partido entretenido y con muchas situaciones, el equipo de Damián García se recuperó de la desventaja, no cambió el libreto y mereció más. Pero se terminó quedando con un punto que tiene un sabor amargo, porque estuvo a segundos de dejar el último lugar de la tabla. La próxima semana, el Papero visita a Sol de Mayo en Viedma. Si a los 20' del primer tiempo le preguntaban a cualquier hincha de Círculo si firmaba el empate, seguramente decían que sí. Porque más allá de que el local era ampliamente dominador, en dos jugadas Germinal había mostrado la vulnerabilidad y estaba 2 a 0 en el marcador. Pero lejos de caerse, el Papero siguió, descontó, lo empató y pasó al frente. Pero...César Ceballos decidió ser protagonista, le cobró penal a Ferro cuando saltó a despejar encima de un delantero y le dio la chance a la visita de llevarse un punto de Mar del Pata. Encima, Tursi detuvo el remate de Dichiara con tanta mala suerte que el rebote le quedó servido al "9" que selló el 3 a 3 definitivo por la 20ma fecha de la Zona 1 del Federal A. El primer tiempo tuvo un denominador común. Círculo tomó el protagonismo e inclinó la cancha hacia el arco de Matías López, mientras que Germinal resistía y cuando pudo salir metió dos golpes de nockout. Era mucho más el local que merecía el primero y tuvo que sacar del medio. Nadie la pudo sacar en la medialuna, la pelota salió para atras para Lucas Villaba y el "10" metió un teledirigido que se colgó del ángulo derecho de Tursi. Barajar y dar de nuevo, el Papero trató de no desesperarse y siguió intentando con la conducción de Bassani, la presencia de Martínez y el desborde permanente de Pereyra y Verón. El "Cuyi" tuvo el empate con un exquisito tiro libre por afuera de la barrera que se estrelló en el palo. Enseguida, Germinal metió a Obredor adentro del área, la "torre" ganó tras un centro largo, cabeceó en las alturas y la pelota pegó en el palo y entró. Otro baldazo de agua fría. Con la bronca lógica pero la cabeza fría, Círculo siguió yendo, acumulando aproximaciones y varias situaciones de riesgo. Bassani tuvo un mano a mano que no pudo aprovechar y Diego Martínez lo volvió a meter en partido. Tras un córner, en segunda jugada, Bassani enganchó, remató y el "Negro" por el segundo palo sólo tuvo que empujar. El descuento lo llevó para adelante al local, López respondió bien tras una buena acción de Pereyra y, después, Germinal lo metió en el freezer. Quedaban 5', hubo una infracción, comenzaron los empujones, las charlas, sacó el ritmo y, cuando se reanudó, puso el juego bien lejos de su arquero. Para el complemento García salió con todo igual, conforme con lo que se había mostrado, y le dieron la razón. Después de un desborde por derecha, anticipó Pereyra y, otra vez, Martínez, fue oportunista y tuvo olfato para pescar y empujar para el 2 a 2. Ahora ya nadie firmaba el empate, porque quedaba mucho por delante y el dominio era claro. El DT mandó a Imanol Enriquez en su regreso al club y el juego ya fue más equilibrado, con el Papero buscando los tres puntos y Germinal conforme con la igualdad. Los dos tuvieron alguna jugada pero sin demasiado peligro, hasta que Vedda hizo una maniobra individual y sacó el pase filtrado para el "Pipa" que fue inteligente, esperó la salida del arquero, punteó antes y sólo dejó que se lo llevara puesto. Penal y Joaquín Rikemberg, que había entrado un ratito antes, la agarró y ejecutó con sorprendente frialdad y categoría para darle justicia al resultado: 3 a 2 a los 30'. Quedaba mucho por delante y los dos técnicos jugaron sus cartas. Círculo no tuvo resto para aprovechar alguna de las contras que le quedaron, pero tampoco sufría más de la cuenta. Había que esperar que se cumplan los 6' de adición, pero Ceballos cobró un penal inexplicable, con un salto común de Ferro encima de un delantero, como tantos en ambas áreas durante el partido. Federico Tursi estuvo cerca de hacer justicia cuando adivinó la intención de Dichiara y atajó sobre su izquierda, con tanta mala suerte que el rebote volvió para donde estaba el ejecutante que sólo tuvo que empujar al arco vacío. 3 a 3 y final. Un empate que duele, con buena imagen, pero que no se cristalizó en el resultado.