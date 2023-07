Círculo Deportivo - Otra derrota que complica

Una jugada desafortunada en el comienzo de la segunda etapa terminó cambiando el transcurso del partido y Cipolletti encontró la tranquilidad para quedarse con el triunfo por 2 a 0, como local, por la 19na fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Dos tiempos bien distintos y dos goles rápidos del albinegro que le dio otro golpe al Papero, que no puede salir del fondo de la tabla.

En lo futbolístico el primer tiempo fue malo. Pero en ese contexto, Círculo fue un poco más, manejó mejor la pelota y llegó a fondo aunque de manera aislada y con poca gente. Pero la obligción era del local, y Cipolletti casi no inquietó a Federico Tursi. La única clara que tuvo fue en una pelota parada, que hizo volar los fantasmas de Tandil, Elvis Hernández apareció en absoluta soledad y cabeceó apenas afuera. Con muchas imprecisiones de los dos lados y una cancha que no estaba en sus mejores condiciones, la pelota estuvo más en el aire que en el piso y conspiró contra las intenciones. El Papero, que hacía su negocio, casi se encuentra con la apertura del marcdor después de un mal despeje de Crespo que pegó en el cuerpo de Pereyra y se fue cerca, y en otra que el "9" no pudo definir con precisión luego de una buena jugada de Bassani por derecha y el centro pasado que bajó Schvindt para el cordobés. Al igual que ante Santamarina, el equipo de Damián García mostró una solidez importante en el fondo.

Todo lo bueno que hizo en el primer tiempo se le desmoronó en el amanecer del complemento. No ligó ni un poco el Papero, Scasserra salía del área para rechazar, se la puntearon justo y la pelota dio en la mano. Sandoval no dudó y sancionó el penal que José Michelena cambió por gol con un toque suave a la derecha de Tursi. Empezaba otro partido. Círculo iba y Cipolletti trataba de aprovechar los espacios. Y le salió al local. A los 8', la jugada comenzó por izquierda, terminó con Pettineroli por derecha y un remate bajo que se clavó contra la base del caño diestro de Tursi para estirar la cuenta.

Se terminó el partido. Círculo fue con más ganas que ideas y le costó mucho llegar con peligro al arco de Crespo. Cipolletti se conformó con la ventaja y no buscó una diferencia mayor. El equipo de Damián García se jugará una verdadera final el próximo fin de semana ante Germinal de Rawson en el "Guiillermo Trama".

Síntesis



Fotos Martin Angelini prensa círculo





Círculo Deportivo (0):

Federico Tursi; Ramiro Rodríguez, Gabriel Ferro, Nahuel Roselli, Facundo Cozzi y Damián Schvindt; Diego San Julián, Eduardo Scasserra y Jeremías Bertacin; Joaquín Bassani; Axel Pereyra. DT: Damián García.

Cambios: ST 12' Diego Martínez y Joaquín Rikemberg por Bertacin y San Julián. y 33' Lucas Verón y Lautaro Ruiz Martínez por Roselli y Rodríguez.

Cipolletti (Río Negro) (2): Facundo Crespo; Elvis Hernández, Ezequiel Rodríguez, Manuel Berra y Leandro Wagner; Maximiliano Amarfil, Lucas Argüello y Laureano Doello; José Michelena, Favio Cabral y Fernando Pettineroli. DT: Darío Bonjour.

Cambios: ST 17' Nehuén García por Doello, 27' Alex Díaz y Luis Dezi por Michelena y Argüello, y 43' Nicolás Iachetti por Pettineroli.

Goles: ST 1' Michelena, de penal (Cip) y 8' Pettineroli (Cip)

Incidencias: No hubo.

Árbitro: José Díaz, de Concordia.

Estadio: "La Visera de Cemento", de Río Negro.