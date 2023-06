Perdió Círculo Deportivo en Tandil

Es una derrota que duele por cómo se dio. En 5 minutos se le desmoronó todo a Círculo que venía haciendo un partido muy prolijo, inteligente, y ganaba 1 a 0. Pero en el complemento llegó la igualdad de Santamarina, la expulsión de Bruno Vedda y el local inclinó la cancha hasta desnivelar con otro gol de pelota parada, quedarse el triunfo por 2 a 1 y dejar sin nada al Papero en la última fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. El fin de semana vuelve a jugar de visitante en Cipolletti.





Hacía cuatro partidos que Círculo no hacía goles, y en Tandil golpeó rápido. Apenas iban ocho minutos, con dos equipos que se estaban acomodando, el local tratando de tomar la iniciativa y la visita agazapada para salir de contra y, como hizo, lastimar. El equipo de Damián García encontró espacios y no perdonó. Axel Pereyra desbordó por la derecha, no fue egoista y vio la llegada de Diego San Julián, lo asistió y el olavarriense definió para ponr el 1 a 0 en el amanecer del encuentro. El gol descolocó a Santamarina que salió con todo en busca del empate y tuvo dos ocasiones que no pudo aprovechar.

Pero ese envión se fue pinchando y después de aguantar esos embates, el Papero se afirmó y se sintió más cómodo con un buen trabajo defensivo, presionó, no lo dejó jugar tranquilo al local y cuando recuperó salió rápido. Por eso, en el resto de la primera etapa, el mejor fue el conjunto otamendino y convirtió en figura a Juan Pablo Mazza, que respondió bien ante sendos disparos de Pereyra y Schvindt para que la ventaja sea mínima. En el tramo final de la etapa, incluso, dominó y terminó jugando en ataque, bien lejos de Tursi.

El complemento arrancó de ida y vuelta. Círculo siguió animándose buscando estirar la diferencia, mientras que Santamarina, obligado, también llevó riesgo al arco de Tursi, que empezó a tener trabajo y responder. Lo que no conseguía por juego, el local lo encontró en una pelota parada. A los 17', luego de un córner, Lucas Vallejos apareció en soledad y metió un cabezazo implacable para dejar todo como al principio. Lejos de resignarse, Damián García metió a Ruiz Martínez y Heredia para ir por los tres puntos, pero nunca imaginó que un minuto (22') después Bruno Vedda iba a recibir la segunda amarilla y quedaba mucho tiempo por delante para aguantar con uno menos.

Con la superioridad numérica y el envión del empate, Santamarina fue con todo. Círculo enfriaba el partido todo lo que podía, trataba de jugar con la desesperación del local y hacer correr los minutos, esperando alguna contra que le diera el premio mayor. Pero otra vez en el juego aéreo, otra vez desde el pie izquierdo de Motta, otra vez con la cabeza goleadora de Lucas Vallejos, el aurinegro pasó al frente a los 35' lo que significó un baldazo de agua fría para el Papero. El equipo de Izquierdo no lo pudo definir y Círculo fue con el orgullo en los últimos minutos pero no alcanzó y se vuelve con las manos vacías y un sabor amargo de una excursión en la que, en gran parte, lo había mostrado mejor al Rojo, que tendrá que ir por la recuperación a Cipolletti.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Federico Tursi; Bruno Vedda, Gabriel Ferro, Facundo Cozzi y Damián Schvindt; Lucas Verón, Diego San Julián, Sebastián Heredia y Leonardo Verón; Jeremías Bertacin; Axel Pereyra. DT: Damián García.

Cambios: ST 21' Lautaro Ruiz Martínez por Heredia, 31' Eduardo Scasserra y Ramiro Rodríguez por Bertacin y Pereyra, y 39' Joaquín Rikemberg por Lucas Verón..

Santamarina (Tandil) (2): Juan Pablo Mazza; Agustín Lucero, Brian Berlo, Mathias Buongiorno y Julio Zúñiga; Marcos Pérez, Nicolás Igartúa, Federico Motta y Lucas Vallejos; Quimey Marín y Emiliano López. DT: Jorge Izquierdo.

Cambios: ST 11' Martín Michel y Nicolás Valerio por Lucero y Pérez y 34' Elian Tus por Zúñiga.

Goles: PT 8' San Julián (CD); ST 17' y 35' Vallejos (S)

Incidencias: ST 22' expulsado Vedda (CD).

Árbitro: Brian Ferreyra, de Venado Tuerto.

Estadio: "General San Martín", de Tandil.