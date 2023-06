Parte Policial - Miramar

Círculo no pudo en Bahía Blanca

Círculo hizo un buen primer tiempo ante Liniers, se fue al descanso igualado y con la sensación de que en el complemento podía alcanzar algo más. Pero al regreso del entretiempo, en un tiro libre, el local se puso en ventaja y después se hizo todo cuesta arriba, Jara lo definió y el equipo de Bahía Blanca se impuso por 2 a 0 por la 16ta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Fotos: Martín Angelini/Prensa Círculo De entrada, Círculo fue inteligente y sabía que jugaba contra un rival necesitado que iba a tener la obligación. Entonces, lo presionó y tuvo dos aproximaciones que generaron la alarma en el local. De a poco, Liniers emparejó y también se empezó a acercar al arco de Tursi. Un desborde de Cechi que no alcanzó a conectar Coman y un remate de Bulgarelli alto, luego de un rechazo fallido, fueron los llamados de atención. El encuentro era equilibrado, de ida y vuelta, con imprecisiones de ambos lados y no muchas situaciones. La más clara fue del albinegro con un centro bajo que Co