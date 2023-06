Círculo Deportivo y un punto importante - Otamendi

fotos: Martin Angelicci, prensa círculo





Círculo Deportivo (0):Federico Tursi; Bruno Vedda, Gabriel Ferro, Nahuel Roselli, Facundo Cozzi y Damián Schvindt; Diego San Julián, Sebastián Heredia, Joaquín Bassani y Lucas Verón; Axel Pereyra. DT: Damián García.





Cambios: ST 18' Joaquín Rikemberg por Bassani, 27' Leonardo Verón y Lautaro Ruiz Martínez por Lucas Verón y Pereyra, y 37' Jeremías Bertacin por Vedda.





Villa Mitre (Bahía Blanca) (0): Daniel Moyano; Federico Tanner, Víctor Manchafico, Federico Mancinelli y Ramiro Formigo; Ricardo Tapia, Alan Olinik, Enzo González y Maximiliano López; Maximiliano Tunessi y Gabriel Jara. DT: Claudio Graf.





Cambios: ST 12' Cristian Cuenca por Jara, 28' Fabián Dawalder por Tanner y 39' Cristian Gorgerino y Martín Peralta por Formigo y Tunessi.





Incidencias: No hubo.





Árbitro: José Díaz (Villa Mercedes).





Estadio "Guillermo Trama".

En un partido muy difícil, por el rival, por el contexto y por las condiciones climáticas, Círculo se quedó con un punto importante frente a Villa Mitre de Bahía Blanca al igualar 0 a 0 en el "Guillermo Trama" por la 17ma fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. El equipo de Damián García se plantó bien y hasta lo pudo ganar en el final con un tiro libre de Bertacin que sacó muy bien el arquero Moyano. El miércoles a las 14, cierra la segunda rueda ante Santamarina en Tandil. Círculo tenía que empezar a sumar y sabía que tenía un rival al que no le podía dar ventajas porque le podía costar caro. Entonces, salió con un planteo ordenado, sin dejar espacios y buscando salir de contra. La primera parte le salió bien, pero la otra no tanto y el arco de Moyano le quedaba muy lejos. Villa Mitre dominaba a partir de la tenencia de la pelota pero no lastimaba. La primera aproximación fue llegando a los 20' con un desborde por derecha y Tursi que se quedó con la pelota antes de Tunessi. El "Papero" apostaba a pelotazos para un solitario Pereyra, pero cuando se animó a tocar desniveló por derecha. Tres centros rasantes de Vedda fue lo mejor del equipo de Damián García, que no pudieron conectar por adentro, pero terminó con una mejor imagen el local. El complemento arrancó sin cambios y equilibrado. La visita trataba de tomar el protagonismo ante un local que continuaba muy concentrado. Un tiro libre pudo torcer el desarrollo pero Federico Tursi reaccionó bien al remate de López que se clavaba contra el caño derecho. El trámite era desprolijo, la cancha estaba más complicada y los dos equipos sentían el desgaste de un campo pesado. Las modificaciones empezaron a darle frescura, pero ninguno de los dos podía llegar al arco rival y las pelotas paradas cobraban cada vez más relevancia. Villa Mitre tuvo un par de frente al arco que no tuvieron dirección y uno desde el vértice izquierdo que exigió una notable intervención de Tursi luego de que Tapia peinara sobre el área chica. La más clara de la tarde de Círculo fue a los 44' con una pelota detenida: Jeremías Bertacin ejecutó de gran manera un tiro libre frontal y Moyano respondió mejor para sacar al córner y sentenciar el empate final. Un punto que sirve para cortar la racha negativa y llegar mejor parado a los dos partidos que se vienen de visitante con Santamarina y Cipolletti.