Allanamiento por robo de moto - Miramar

A raíz de denuncia de robo motovehiculo de fecha 25/6, se lleva acabo orden de registro domiciliario para con finca sita 15 al 5600, en la cual no había moradores. Registrado el inmueble arroja resultado negativo con el bien buscado, encontrando en el interior de la misma un motovehiculo CORVEN 110, sustraído el sábado 24 del cte, que no había denuncia radicada, comunicado UFI local, Dr. Spezia dispone hacer exhibición y entrega a la propietaria del motovehiculo mencionado, al no haber moradores en la finca, no dispone otra medida, con respecto al rodado denunciado se profundice investigación a fin de requerir nuevos allanamientos, de surgir se notificará nuevamente.