El testigo que tuvo que abandonar Miramar-Caso Melmann

Se trata de un hombre que, cuando ocurrió el crimen, tenía entre 14 y 16 años y asegura haber presenciado el momento en que los cuatro policías secuestraron a la adolescente en la calle. Después de su primera declaración dada en 2001, acompañado por un secretario privado de la Procuración General,Ahora vive en Mendoza, desde donde llegó para declarar lo que ya dijo en el juicio de 2018: que vio cómo los tres policías ya condenados a perpetua más Ricardo Panadero abordaron en un patrullero a Natalia en la calle, la subieron por la fuerza y se la llevaron.En ese juicio de 2018los jueces Jorge Peralta, Juan Manuel Sueyro y Fabián Riquert plantearon dudas sobre la veracidad” ;de sus dichos y hasta consideraron que su versión contenía “circunstancias ‘de película'” que “no se logran corroborar con otra prueba” y que no coincidía con la de otros testigos. Pero más tarde el Tribunal de Casación cuestionó ese punto al señalar que los jueces no expusieron argumentos suficientes para desechar sus dichos. Entonces, este martes, el hombre se presentó en el segundo juicio contra Panadero, después de que fuera anulada la primera sentencia que lo absolvió. Y no sólo volvió a dar su versión sino que además denunció amenazas y hasta agresiones físicas sufridas antes y después del juicio de 2018 y también cuestionó al Poder Judicial por no brindarle ningún tipo de protección “¿Por qué yo tengo que estar viviendo esto?”. Más allá de la veracidad o no de sus dichos -algo que aún está en debate y pendiente de definición por parte de los jueces- toda su vida, atravesada como testigo del caso, parece sí ser “de película”. El hombre, de hoy casi 40 años, fue el quinto testigo en prestar declaración este martes en la primera audiencia ;de este segundo juicio contra Panadero, y lo hizo sin la presencia del acusado en la sala después de que los jueces Néstor Conti, Mariana Irianni y Juan Galarreta autorizaran que el expolicía escuchara su testimonio desde una sala contigua ante un pedido de la fiscal Ana Caro en base a distintas denuncias realizadas por el testigo por ataques sufridos antes y después del primer juicio realizado en 2018. Así, el hombre contó como parte de su testimonio que en la madrugada del 4 de febrero de 2001 había estado en el boliche Amadeus el mismo en el que había estado Natalia Melmann, y que alrededor de las 5.30 había salido. En ese marco, expuso que mientras caminaba, a unas dos o tres cuadras del lugar, vio cómo un patrullero frenó de golpe y escuchó que uno de los policías dijo “viene uno” por lo que decidió esconderse atrás de un kiosco. Desde allí, aseguró, vio cómo bajaban los policías del patrullero y cómo una adolescente gritaba que la soltaran. A esos cuatro policías los identificó como Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez (condenados a perpetua en 2002) más Ricardo Panadero. También dijo que los podía identificar ya que los conocía de un taller en el que trabajaba y al que los policías solían recurrir para arreglar los móviles.Y como parte de la secuencia, entre varios detalles consultados por las partes, sostuvo que en un momento llegó un auto rojo, en el que se desplazaban cuatro personas entre ellas Gustavo “Gallo” Fernández, condenado en 2002 por su participación en el secuestro. La secuencia aportada por el testigo finaliza con él siguiendo la camioneta policial y el auto ;por varias cuadras hasta que decidió frenar por la gran distancia recorrida. Ese seguimiento, dijo, fue realizado en el auto de un joven que había conocido hacía unos diez días en los boliches y con quien mantenía vínculo y se había cruzado otra vez esa noche. Nunca supo su nombre y nunca más lo volvió a ver, dijo, y como referencia señaló que sólo sabía que vivía en Mar del Plata. En la continuidad de su extenso testimonio, el hombre aseguró que en aquel momento no le dijo a nadie lo que había visto, ni a sus padres, aunque tiempo después sí lo hizo. Y eso derivó en que más tarde los abogados de la familia Melmann y desde la Procuración General bonaerense lo contactaran y encontraran para que aportara su testimonio.Es una de las personas que señala a Pandero al momento del secuestro. 