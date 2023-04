Círculo Deportivo Perdió en Bahia Blanca

Síntesis





Círculo Deportivo (1): Federico Tursi; Bruno Vedda, Guillermo Pfund, Gabriel Ferro y Damián Schvindt; Néstor García; Francisco De Sousa, Jeremías Bertacin, Sebastián Heredia y Joaquín Rikemberg; Lautaro Ruiz Martínez. DT: Pablo Semeniuk.





Cambios: PT 6' Samuel Cotto por Pfund; ST 14' 19' Eduardo Scasserra y Yoel Juárez por Bertacin y Heredia, y 29' Axel Pereyra y Lucas Verón por Rikemberg y De Sousa.





Villa Mitre (Bahía Blanca) (3): Luciano Molini; Fabián Dauwalder, Víctor Manchafico, Federico Mancinelli y Cristian Georgerino; Ricardo Tapia, Agustín Cocciarini, Enzo González y Ramiro Formigo; Gabriel Jara y Maximiliano Tunessi. DT: Carlos Mungo.





Cambios: ST 14' Leonardo Hertel por Manchafico, 23' Alan Olinik y Martín Peralta por González y Jara, y 29' Maximiliano López por Formigo.Goles: PT 10' Tunessi (VM); ST 10' Tapia (VM), 39' Peralta, de penal (VM) y 45' Pereyra (CD).Incidencias:Árbitro: Bruno Amiconi, de Salto.Estadio: "El Fortín", de Bahía Blanca.





Fotos: Martín Angelini / Prensa Círculo



Círculo no pudo repetir la actuación que tuvo ante Liniers, sufrió un intenso viento en "El Fortín" de Bahía Blanca, perdió uno de sus centrales a los 5' por lesión y cuando tuvo la gran chance en el cierre de la primera etapa, Ruiz Martínez no pudo aprovechar un penal y todo se hizo muy cuesta arriba. Villa Mitre fue superior y se impuso por 3 a 1, por la octava fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Es imposible saber qué hubiera pasado si Lautaro Ruiz Martínez cambiaba por gol el penal que tuvo Círculo en el cierre del primer tiempo y que pudo cambiar el desarrollo del partido, porque Villa Mitre, hasta ahí, había sido más, generó varias situaciones de gol, dominó con el viento a favor, pero apenas ganaba por la mínima y se encontró con esa ocasión en contra. Sin embargo, Luciano Molini adivinó la intención del "9", contuvo sobre su derecha y se fueron al descanso con ventaja 1 a 0 del local que salió aún más fortalecido. De entrada, la pasó mal el conjunto de Semeniuk, porque el intenso viento hacía que cualquier pelota quede cerca del arco de Tursi y, como contrapartida, le costaba mucho poder avanzar. A los 10', cuando llegó la apertura del marcador, el arquero ya era figura porque había tapado un mano a mano a Jara y le descolgó del ángulo un tiro libre a González. A esa altura, también, Samuel Cotto había tenido que reemplazar a Pfund lesionado, se paró de "6" y Ferro se corrió como primer marcador central. En la tercera que tuvo el local, no perdonó. Desbordó Gorgerino por izquierda, le quedó a Tunessi en el área y metió un zurdazo bárbaro, contra el caño derecho: 1-0.Villa Mitre siguió yendo como una tromba, Cotto salvó con todo el cuerpo lo que era el segundo y se estaba haciendo muy difícil. Pasado el cuarto de hora, Círculo pareció acomodarse mejor, ya no sufrió tanto y encontró algunos avances, bien elaborados, para llegar. Una muy buena jugada que arrancó por izquierda, la tocaron varias y terminó del otro lado, finalizó con un cabezazo alto de De Sousa. A los 43', en un otra acción elaborada, el envío llegó desde la izquierda, no pudo conectar Heredia, De Sousa intentó tocar al medio y pegó en la mano de Mancinelli. Amiconi no dudó y cobró el penal que era una situación inmejorable. Pero Molini adivinó la intención y se quedó con la ilusión de Ruiz Martínez y Círculo, que "zafó" de recibir el segundo en el cierre.Había que ver si el equipo de Semeniuk podía aprovechar el viento en el complemento, pero la costó tomar el dominio. Sí, cada vez que podía intentaba con remates lejanos que no tenín dirección. Y Villa Mitre, que seguía con el control, lo empezó a liquidar. Tapia se lo perdió a los 9' y tuvo revancha un minuto más tarde para sentenciar el 2 a 0. Cada vez era más difícil, y el entrenador metió mano. El ingreso de Juárez, otra vez le cambió un poco la cara a Círculo en ataque, empezó a moverse por todos lados, usó su buena pegada y aceleró. En una de esas, apareció por el medio, tocó para Rikemberg y el zurdazo del "11" fue sacado de gran manera por Molini sobre el ángulo izquierdo.Un tiro libre del exAldosivi pasó cerca y otra acción que generó por izquierda y que Ruiz Martínez no pudo definir por el segundo palo, tuvo continuidad, el centro fue cabeceado por Scasserra que le ganó a la salida de Molini, pero la pelota se fue besando el palo derecho. Ni en esa ligaba la visita. Cuando iba con todo en busca de un descuento que lo llevara con vida al cierre del partido, llegó el tercero. Ferro se llevó puesto a Peralta dentro del área y el propio delantero convirtió para liquidarlo. Sólo hubo tiempo para que Axel Pereyra, con una buena acción individual, meta su primer gol oficial con Círculo y decore el marcador para el 3 a 1 definitivo.