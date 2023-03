Vias Usurpadas-Video sobre la traza del ferrocarril-Mar del Plata-Miramar

Youtuber Pablo Marti Krenz

Corría el año 2013 , y el servicio del tren fue suspendido, nuevamente por la Empresa que hasta ese momento, estaba a cargo del servicio entre las Ciudades de Miramar y Mar del Plata, como otros tantos servicios de la provincia de Buenos Aires.A partir de ese momento clave, se acentúa la decadencia del ramal que une dichas ciudades, el cual ya venía sufriendo a lo largo del verano, cuando el servicio ferroviario estaba activo, los hechos de violencia, como arrojar piedras a los vagones de la formación que allí pasaba. Si nos remontamos a épocas de los 90, era un "juego" perverso, el arrojarle piedras a un tren que pasaba despacio por la construcción de casas precarias sobre la vera del terraplén. El guarda por lo pronto avisaba a los pasajeros, que bajen las ventanillas de aluminio, para evitar lesiones, que de hecho, se produjeron y muy probablemente el servicio, se suspende por la cantidad de obstáculos que debía sortear el convoy , para transitar la traza entre Miramar y Mar del Plata, como la detención de la formación al llegar a cruce de caminos muy transitados, cuyas barreras no funcionaban por la falta de las mismas, en donde bajaba un asistente del maquinista, para cubrir el paso del tren y no tener accidentes con vehículos o personas.Todo eso hacía que el usuario ya no utilice el Tren , lo que producía como consecuencia, el uso de cada vez menos vagones, para la traza. Hasta el punto del último servicio realizado , en donde se utilizaba un solo vagón, con la locomotora GT22.Mientras tanto un video realizado por el, cuyo canal , donde posee cantidades de videos, de trenes de los ramales argentinos, se encuentra el trabajo realizado por su autoría con un dron , donde podemos observar el "porque" de la, las casas asentadas directamente sobre la traza, y lugares donde ya no están las vías, como así tampoco los durmientes. Los lugares afectados, son la zona de Vértiz, Polonia y Tettamanti, de la Ciudad de Mar del Plata.Si bien se iniciaron gestiones, todavía se esperan respuestas, de como se encararía la reubicación de las personas, que hoy en dia, viven en los lugares usurpados. Para que el Tren vuelva a unir las ciudades en cuestión.