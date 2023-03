Otro accidente en Ruta 11-Mar del Plata

foto gentileza ahora mardel foto gentileza ahora mardel

""" Asimismo, recordó: “Estuve en La Plata pidiendo la protección de las columnas y elementos rígidos



hace 3 años y de esta forma que el camino entre Santa Clara y Félix U. Camet esté protegido al igual



que la Autovía 2”. En la misma línea y con gran satisfacción anunció que hasta el día de “ hoy, en



marzo, no tenemos ningún fallecido por siniestros viales en el Partido de General Pueyrredon ”"""

EN una seguidilla de accidentes de tránsito, se pone en conocimiento, el malestar de la población, al recurrir en errores impensados por parte de las autoridades a la hora de diagramar un trayecto de Ruta, en una ciudad como Mar del Plata.Para sostener un tránsito tranquilo, seguro, se recurre a las "fotomultas", a modo de forzoso, costos altos para "concientizar". Y no es asi. Como en el inicio de la nota , hacemos hincapié en el "Malestar", pero esta vez de parte del Director Coordinador de Tránsito de Gral Pueyrredón, Héctor Ragnoli, quien declaró en medios marplatenses, que los hechos se vienen sucediendo, mas allá del error humano, porque no se piensa en dicho error, por motivos entre ellos, como las columnas no revestidas o protegidas, en "Medio" de una Ruta, como las de la traza entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar.Ragnoli sostuvo que las paradas de colectivos sin protección son otro de los errores.