Porque las embarazadas rusas vienen al país?

fuente c5n jorge rial





EL tema de las embarazadas rusas, está sobre el tapete sobre las últimas horas en nuestro país.La situación pasa al parecer, que necesitan el pasaporte argentino para sus hijos. Recién nacidos.Como una "apuesta" a futuro.Según fuentes oficiales , el tema no es para pasar desapercibido. Ya esta rozando la seguridad del pasaporte, debido a que se detectaron espías rusos en Eslovenia, con pasaporte Argentino. Entonces el tema cambia en este caso, pasa de ser una "visita" formal turística a una "política-social".La directora nacional de migraciones, Florencia Carignano, declaró que entraron al país, 10500 embarazadas en el último año. DE hecho 7000 de ellas, ya no están en la Argentina.Al comprobar este tipo de flujo, fueron entrevistadas 400 de ellas, que si bien reconocen venir a la Argentina, mediante agencia turística "sin nombre", declaran venir al país para tener hijos e irse con el pasaporte. Tambíen la Directora apuntó contra la justicia al afirmar que a los venezolanos , les entregan con demora de 3 a 5 años los pasaportes, cuando a los rusos se los entregan en 3 a 5 meses, aclarando que su gestión al frente de migraciones no tiene nada que ver con este tema.Por otra parte Carignano sostiene que es perjudicial a futuro, porque pone en riesgo la seguridad de documento citado, al encontrarse espías rusos en Eslovenia con nacionalidad Argentina.