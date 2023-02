Diferencias en los "Números" por Turismo de Enero

SI bien la afluencia turística del mes de Enero, fue mas que satisfactoria, por momentos los fines de semana fue completa. A pesar que el tiempo no acompañó durante la primera quincena. Y primero de año fue un domingo.Ahora bien, los números para algunos referentes de distintos sectores por ejemplo, los hoteleros, no representan lo que algunos llaman "El mejor enero de la historia".Debido a que como publicamos en otro momento, hubo una merma de afluencia, con respecto a enero del 2022.Según datos arrojados, por hoteleros gastronómicos, tanto de Mar del Plata como de Miramar, los números de ocupación fueron de alrededor del 80% al 85%, que si bien es muy bueno, no es record, por lo menos para ese sector.Si bien los numeros oficiales arrojados por entes de turismo, son de un nivel muy alto, en apariencia, esa afluencia, se volcó mas a departamentos y casas que a hoteles. Recordemos que algunas cifras arrojadas por esos entes, llegaron a auspiciarse por arriba del 95%.En fin idas y vueltas de un muy buen turismo de principios de año 2023.