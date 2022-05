NOTICIAS PÒLICIALES 1

ROBO - ENCUBRIMIENTO

INTERVENCIÓN: UFI FLAGRANCIA, DR. FACUNDO DE LA CANALE.

APREHENDIDOS: VEGA NOELIA CELESTE (20) – ASVESTAS IVAN ALEJANDRO (23) – ROMERO JUAN AGUSTÍN (25).

SÍNTESIS: Los efectivos policiales de la Comisaría 1ra recibieron en la madrugada de este martes, la novedad mediante el 911 que en San Martín y La Rioja había una persona violentando un auto estacionado. Inmediatamente esto los uniformados se hicieron presente en el lugar, hallando efectivamente a un joven de 23 años de edad en el interior de un Chevrolet Corsa de color gris, el cual estaba utilizando un destornillador para forzar la cerradura de la puerta del conductor.





Asimismo, los efectivos aprehendieron a dos personas más (una femenina de 20 años y un masculino de 25 años de edad), quienes a metros del lugar estaban violentando dos autos más. Una vez reducidos los tres sujetos, el personal policial constató que en total, los rodados forzados resultaban ser cuatro: una Fiat Fiorino de color blanca, un Renault Clio de color rojo, una Ford Ecosport color gris y una Citroën Berlingo perteneciente a la Dirección Nacional de Migraciones, secuestrando en poder de estas personas los elementos utilizados para la apertura de los vehículos (un destornillador, un cuchillo de cocina y un gancho metálico) y las pertenencias sustraídas del interior de los vehículos (dos chalecos, una campera y talonarios de la Dirección de Migraciones, balizas reflectivas, un estéreo y documentación vehicular).

El Dr. Facundo De La Canale de la Ufi de Flagrancia ordenó al tomar conocimiento del hecho que los tres aprehendidos sean trasladados a la sede judicial a su cargo, notificados de la formación de causa por el delito de ROBO y ENCUBRIMIENTO.





AVERIGUACIÓN DE PARADERO.

INTERVENCIÓN: UFIJE Nº 04 DRA GÓMEZ ANDREA

SÍNTESIS: Esta tarde la Sra. Valido Gabriela (43) se hizo presente en la Comisaría 13ra a los fines de denunciar que su hijo PEDRO ITUARTE de 15 años de edad el día de ayer se retiró de su vivienda llevando consigo un bolso de color negro y prendas varias no regresando más al hogar. El mismo no posee tarjetas de crédito ni débito, como tampoco celular móvil. Se llevó aproximadamente la suma de $ 3000 pesos argentinos y su DNI. Al momento de retirase vestía un pantalón de jogging y una campera, ambos de color gris y zapatillas deportivas. Su estatura es de aprox. 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene ojos de color marrones, cabello corto de color castaño claro, tez blanca y no posee tatuajes. Posee un piercing debajo de la mejilla del lado derecho. Es la tercera vez que se retira del domicilio. La denunciante autoriza la difusión de la imagen. Intervino la Fiscalía nro. 04, Dra Gómez dispuso se inicien actuaciones por AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se inicio el protocolo de búsqueda correspondiente.

[24/5 7:41 p. m.] Cintia Tarantino: MAR DEL PLATA: HURTO EN GRADO DE TENTATIVA

INTERVENCIÓN: Ufije Flagrancia Dr. De Marco

APREHENDIDAS: PADALINO TAIS AZUL (18) Y ORTIZ MARIA SOLEDAD (25),

SINTESIS: Durante esta tarde una empleada de la Farmacia Bauza ubicada en calle Rivadavia al 2300 es alertada por un cliente que dos mujeres habían sustraído mercadería, por lo que sale a la vereda y le avisa al Personal del Escuadrón Ciclista que estaba en la zona. Seguidamente los efectivos interceptaron a estas mujeres cuando estaban por ingresar a otro comercio de calle Rivadavia y Corrientes. Las mismas fueron identificadas como PADALINO TAIS AZUL (18) Y ORTIZ MARIA SOLEDAD (25), y tenían entre sus prendas una crema exfoliante y tres cremas marca Cicatricure por un valor total de 4.555 pesos, por lo que resultaron aprehendidas. La mercadería fue restituida en el momento. Intervino la fiscalía de Flagrancia, Dr. De Marco dispuso que se notifique a las aprehendidas de la formación de causa por el delito de HURTO EN GRADO DE TENTATIVA y que sean remitidas al Destacamento Femenino.