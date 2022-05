MENOR HABÍA TOMADO DEMASIADO Y SE COMIÓ UN ÁRBOL-MIRAMAR

10:50 horas personal de monitoreo informa al Comando de Patrullas que en calle 25 y 28 un vehículo se habría incrustado contra un árbol.-

Al arribo del personal policial, constata que se trataba de un vehículo marca Renault modelo Megane de color gris, el cual era conducido por un menor de edad de apellido Demetrio encontrándose el mismo en estado de ebriedad de acuerdo al test de alcoholemia realizado por personal idóneo mismo no presenta lesiones, se procede al secuestro del rodado y previa comunicación al magistrado interviniente se hace entrega del menor a su progenitor.-

Infracción ley nacional 24449 Art. 48 inc. C, inc. A y varios artículos más.