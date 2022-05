HECHOS POLICIALES DEL FIN DE SEMANA-GRAL. ALVARADO

EPC MIRAMAR

HURTO.

Fecha denuncia un vecino de 71 años que el día 6/05 constata el faltante de dos baterías marca “MOURA DE 180/12AMP “las cuales estaban colocadas en un tractor, el cual estaba en un tinglado que posee a unos metros de la estancia sobre RUTA 11 KM 5 de Miramar.

INFRACCION LEY 8031/73 ART 72 Y 74.

Fecha siendo 19:30 Jefe de la EPC en conjunto con el encargado del Destacamento Mar de Sur acuden a un llamado en Ruta 11 camino a Mar del Sur lindante primer Arroyo, por una persona que se hallaba realizando maniobras imprudentes, a ser interceptado, se le siente aliento etílico ante lo cual se procede a solicitar personal idóneo para realizar tes de alcoholemia el cual arroja resultado positivo. Así mismo se constata que el mismo posee un pedido captura activa, se da intervención al Magistrado interviniente. Se procede al secuestro del ciclomotor en el cual se movilizaba.-

AMENAZAS RECIPROCAS

Dia sábado se toma conocimiento de una discusión en el Barrio Parque Mar entre tres personas mayores de edad, los cual concurren por separado a la dependencia policial y radican cada uno de ellos denuncia penal.- Se inician actuaciones por cuerda y se da intervención al magistrado interviniente.- Se investiga.-

HURTO.

Fecha dcia. Un vecino domiciliado en calle 62 entre 3 y 5 de este medio, que siendo las 10:00 hs. del día sábado se retira de su domicilio, dejándolo correctamente cerrado y al regresar 2 horas más tarde constata que autores desconocidos ingresan por ventana trasera, sin provocar daño al interior de su casa y le sustraen un T.V- LED 32”, marca AOC de color negro. Ampliare. –

HURTO.

Fecha, denuncia un vecino domiciliado en la calle 35 al 1300, que siendo la 01:30 hs constata que autores desconocidos, sin causar daños, le sustraen 3 bicicletas estilo montan bike, las cuales estaban en el patio trasero del edificio. Se investiga .

MAR DEL SUD

Fecha a raíz de un llamado del propietario de una finca ubicada en calle 86 y 29 de la vecina localidad, personal de Bomberos concurren a extinguir un incendio el cual según dichos del denunciante se habría producido por un descuido al dejar encendido un sahumerio en la habitación. Solo se constatan daños materiales.-

DESTACAMENTO LAS FLORES

INFRACCION LEY NACIONAL 24449 art 48 Inc. C - Inc. A – INFRACCION DECRETO LEY 8031/73 art 72 y 74.

Fecha, personal policial intercepta en calle 68 y 11, un automóvil marca RENAULT LOGAN, que previamente se hallaba realizando maniobras peligrosas, que al hacer descender del rodado a su conductor el provoca desorden en la vía pública. Presente en el lugar Transito, realizando test de alcoholemia, arrojando resultado positivo, se secuestra el vehículo. Se da intervención al Magistrado interviniente.