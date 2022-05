GACETILLAS MUNICIPALES 9-5-22

Se avanza con las gestiones para exportar de Miramar al mundo

El Intendente Municipal de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, se reunió este viernes 06 en la sala de audiencias con representantes de la Aduana Nacional, para avanzar en la posibilidad de exportar de manera directa producciones de General Alvarado a los mercados internacionales.

Dentro de la misma planta de frío y empaque para kiwi, construida en el Sector Industrial Planificado (SIP Miramar) por la Asociación de Productores de Kiwi de nuestra región, se proyectó un espacio como Zona Primaria para que se aceleren y automaticen los trámites que permitan la salida de estos productos de alta calidad en tiempo y forma, desde el puerto más cercano.

Esto permitirá acceder a nuevos mercados, cumpliendo con los mejores estándares de calidad, abriendo puertas para que otros emprendimientos de General Alvarado se proyecten al mundo.

Visita al Jardín de Infantes de Parque Bristol

El Intendente Municipal de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, visitó el viernes 06 el Jardín de Infantes N° 911, ubicado en la calle San Martín entre Las Heras y Sarmiento, del barrio de Parque Bristol (Miramar).

El Jefe Comunal compartió el desayuno con los niños de la institución educativa, acompañado por la Jefa Distrital de Educación, Mg. Ana María Moll.

Gracias a las gestiones realizadas, se pudo inaugurar en esta oportunidad una Sala Multiedad en el turno de la mañana, en respuesta a las necesidades de la comunidad educativa local, ya que el jardín sólo tenía turno tarde. Se consiguió el nombramiento de un auxiliar, una docente y una preceptora, que están ya en pleno funcionamiento; de esta manera, se ampliaron las posibilidades para que más nenes y nenas en edad de cursar el nivel inicial puedan sumarse a este establecimiento educativo.





Vacunación COVID: Cambio de Sede en Miramar

A partir de hoy, lunes 09 de Mayo, el Vacunatorio COVID de la ciudad de Miramar comienza a funcionar en el Club Sud América (Av. 40 e/ 21 y 23), de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 18:00 hs.

En Otamendi, seguirá inoculándose en el Centro Cultural Municipal “Dima Spósito de Parodi” (Moreno 2277), en su horario habitual.







Vialidad Rural: Presentación de nuevos equipos

Con la presencia del Intendente Municipal de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, acompañado por el Secretario de Planificación, Obras y Servicios, Martín Scarpignato, el Director Municipal de Vialidad Rural, Ezequiel Marino, y funcionarios de la comuna, se presentó este jueves 05 de Mayo el nuevo vehículo que se incorpora para el trabajo en los caminos rurales de General Alvarado.

Se trata de un camión marca Iveco modelo Tector 0 km., caja volcadora, que se suma a las 2 motoniveladoras marca Pauny que se adquirieron precedentemente para poder trabajar en las vías rurales de nuestro distrito, cumpliendo el compromiso tomado por esta gestión municipal.





Censo 2022

Sabías que podés realizar el Censo 2022 de manera Digital?

�� Completá el cuestionario censal en línea hasta el 18 de Mayo en cualquier dispositivo electrónico (computadora, tableta o celular) con acceso a Internet de manera anticipada.

�� Se requieren alrededor de 15 minutos.

�� Al finalizar el cuestionario: se te generará un código alfanumérico de 6 dígitos que podrás descargar, también lo recibirás en el correo electrónico que registraste al inicio del Censo.

�� El código deberás conservarlo para presentarlo cuando el censista se acerque a tu vivienda. No es necesario imprimirlo, podés exhibirlo desde el celular.

Con el siguiente link podrás ingresar para completar el censo: https://digital.censo.gob.ar

Podés acercarte a los Puntos Digitales en General Alvarado, para completar el Censo 2022:

• Delegaciones Municipales de Mechongué y Mar del Sud,

• Centro Cultural “Dima Spósito de Parodi” (Moreno 2277, Otamendi, horario de 14:00 a 17:00).

• Dirección de Relaciones con la Comunidad (28 N° 1084, PB, horario de 08:00 a 13:00).

Ante cualquier problema o duda, te dejamos un instructivo online que podés seguir paso a paso, para completar el Censo: https://youtu.be/j7UeLaOUT3U







Dirección Forestal MGA-

La Dirección Forestal del Municipio de General Alvarado comunica que, como habitualmente se lleva adelante, comenzó la poda en espacios públicos y privados en el ámbito de nuestro distrito.

La cuadrilla municipal trabajó la pasada semana en la poda del arbolado público de las plazas centrales, para orientar las copas en un mejor crecimiento y despeje de las luminarias públicas.

Para los particulares, se sugiere seguir las recomendaciones que brinda esta dependencia.





Dirección de Atención Primaria de Salud (APS)

“Elegí Saber”: Tests VIH en CAPS Las Flores y Otamendi

La Dirección de Atención Primaria de la Salud (APS) del Municipio de General Alvarado informa que continúa la campaña “ELEGÍ SABER”, con la realización de tests voluntarios, gratuitos y confidenciales de VIH Y SÍFILIS, para toda persona que desee realizarlo.

Esta iniciativa de esta Dirección de Atención Primaria de la Salud MGA tienen como objetivo fortalecer la prevención y atención temprana de dichas infecciones de transmisión sexual (ITS) para facilitar el seguimiento, asistencia y tratamiento de forma segura y eficaz a quienes lo necesiten.

Mañana martes 10 de Mayo, de 11:00 a 13:00 hs., se llevará adelante en el CAPS del Barrio Las Flores (Av. 9 N° 3764, Miramar), y el jueves 12, de 10:00 a 12:00 hs., en el CAPS Otamendi.

Secretaría de Producción, Desarrollo Local y Empleo

“Club de Chicas Programadoras”

¿Quiénes pueden participar? Jóvenes entre 13 y 17 años que quieran adentrarse en el mundo de la computación e informática

¿Cuándo? Todos los martes a las 15:00 hs.

¿Dónde? En el Club de Emprendedores (calle 28 N° 1189)

Es gratuito, sin necesidad de conocimientos previos, y muy divertido. Te esperamos!

Inscripciones en: http://www.chicasprogramadoras.club/?fbclid=IwAR0k9s2DNpW0ABS0LzccImbhtN-kCe6eEJXnuGRPAjeelzDyQTK_22wUpUY





Dirección de Deportes

Apoyo a Deportistas locales

El Intendente Municipal de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, junto a la Directora de Deportes MGA, Prof. Julieta Lofeudo, se reunió este jueves 05 con los surfistas Lucía Indurain, Joaquín y Victoria Muñoz Larreta, quienes participarán de diversas competencias internacionales, representando a nuestro distrito y a la Argentina.

Lucía Indurain participará de la nueva temporada de eventos del World Surfing League, en Chile.

Joaquín y Victoria competirán en el Mundial de Surf Junior, que se llevará adelante a partir del 27 de Mayo en El Salvador.

Victoria es 4 veces campeona en su categoría, y Subcampeona Sudamericana Sub 14 y Sub 16; Joaquín es Campeón Sudamericano en la categoría Sub 16 del Torneo Confesud, y Campeón Sudamericano Sub 16 en el Torneo Sudamericano de Cartagena, Colombia.





Pileta Libre Familiar

Acercate todos los sábados de 10:00 a 12:40 hs. al Natatorio Municipal de Miramar, para compartir esta propuesta en familia.

Requisitos: si sos usuario/a del Natatorio Municipal, ingresas con el Carnet actualizado y la revisación médica correspondiente. Si todavía no sos usuario/a del Natatorio, necesitas ficha de inscripción, certificado de aptitud física (anual) y foto carnet.

Las infancias deben estar acompañadas por un adulto/a responsable.

Acércate al Natatorio por más información! Los y las esperamos!

Escuela Municipal de Surf

Todos los martes y jueves de 17:30 a 19:00 hs., la Dirección de Deportes del Municipio de General Alvarado invita a participar de esta actividad para niños y niñas de 8 a 12 años, adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años.

Requisitos: ficha de inscripción, certificado de aptitud física (anual), y foto carnet.

Acercate al Natatorio Municipal de Miramar para más información!

Las y los esperamos!





Otamendi: Caminatas Saludables para Adultos

A cargo de los profesores Manuel Padilla y Matías Cacace, desde mañana, martes 09 de Mayo, se llevarán adelante en Cte. Nicanor Otamendi las Caminatas saludables para adultos/as.

Los esperamos los días martes y jueves, a las 16:15 hs., en la Pista “Club de Atletismo Otamendi”!

“Día Mundial del Celíaco”

Este jueves 05 se conmemoró en todo el mundo el “Día del Celíaco”; en nuestro distrito comenzó el Curso de Manipulación de Alimentos para Celíacos en la sede del SUTERyH (29 N° 1722, Miramar), dictado por el CEA N° 1 y organizado por el Grupo Celíacos Miramar, con el apoyo del Municipio de General Alvarado.

El curso, destinado a personal de Gastronomía, elaboradores, cocineros de entidades públicas (Hospital, Hogar de Ancianos) y privadas (Clínica, Geriátricos) y público en general, se realizará todos los jueves desde las 08:30 hs., y se extenderá al finalizar una constancia del Ministerio de Educación de la Provincia de Bs. As.





Becas Municipales 2022:

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano MGA se informa que se extiende el plazo hasta el 20 de Mayo para la inscripción de las Becas Municipales 2022.

Requisitos:

• Ser mayor de 18 años (en el caso de estudiantes de nivel terciario y/o universitario de 17 años de edad, la beca podrá ser solicitada por un referente familiar mayor de 18 años).

• Ser residente del Partido de Gral. Alvarado desde hace al menos 2 años

• Ser estudiante del nivel superior (terciario o universitario)

Quienes estén interesados podrán presentarse en el Servicio Social de su barrio con la siguiente documentación:

• FOTOCOPIA DE DNI DEL SOLICITANTE

• CERTIFICACIÓN NEGATIVIDAD DE ANSES

• RECIBO DE INGRESOS

• CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR

• CERTIFICADO DE NEGATIVIDAD DE BECA DE LA INSTITUCIÓN EN LA QUE ESTUDIA

• CONSTANCIA DE RENDICIÓN DE BECA ANTERIOR (en caso de haber sido beneficiario de beca en el año 2021).





“Papelnonos”: Comienza su Tour Musical 2022!

Desde la Dirección de Tercera Edad y Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano MGA, se informa que comienza el Tour Musical de “Los Papelnonos”!

Podrán participar, jardines y escuelas primarias de todo el distrito.

Informes: Área de Tercera Edad, calle 36 y 13 - Teléfono: (02291) 43-4161 / (0223) 15-6685971.