NOTICIAS POLICIALES LOCALES-GRAL. ALVARADO

HACE INSTANTES: 15 hs: personal policial recibe llamada donde en calles 35 y 52 hubo un escruche.

Entran por puerta trasera rompiendo una cerradura y encuentran todo revuelto,

La casa no está habitada y se desconocen los elementos robados.

Se investiga

MIRAMAR E.P.C – ROBO.

Denuncia masculino (47), constata a las 09 hs del dia 07 del cte, que autores ignorados previo forzar puerta y ventana de ingreso al quincho de su vivienda de calle 38 de este medio, le sustraen varias pertenencias a verificar, Se investiga.

MIRAMAR E.P.C – ESTAFA.

Dcia. Femenina (30), que el día 07del cte, recibe WhatsApp de un contacto de su agenda , quien le solicita préstamo de 20 mil pesos argentinos. La dte. Posee cuenta DNI Bco. Provincia de Bs As. Realiza transferencia y le envía comprobante. Posteriormente le solicita más dinero. La dte. Da cuenta de la presunta estafa, y le refiere que no puede transferir más dinero. Al dar cuenta de esto es que llama al número de usuario, este no responde..

Se investiga.