NOTICIAS POLICIALES 1

[8/4 10:02 a. m.] HURTO EN GRADO DE TENTATIVA

NTERVENCIÓN : Ufije Flagrancia Dr. De la Canale APREHENDIDO : CHACÓN MAXIMILIANO ARIEL, 35, SINTESIS : Durante esta madrugada el personal de la Comisaría 1ra se encontraba realizando recorridas preventivas por la zona de calles Belgrano entre Santa Fe y Santiago del Estero cuando observan caminar un masculino quien al advertir la presencia policial arroja un elemento en el interior de un contenedor para inmediatamente salir corriendo. Es así que los efectivos inician una persecución a pie logrando aprehender al sujeto a pocos metros del lugar, este fue identificado como CHACÓN MAXIMILIANO ARIEL, (35) . Seguidamente los policías encuentran en el contenedor un matafuegos, un criquet, una llave cruz, compresor, balizas y documentación de un vehiculo vw, fox, por lo que realizan un relevamiento en la zona y logran dar con un hombre de 35 años, propietario de un vehículo VW, FOX, quien reconoce los elementos secuestrados como sustraídos del interior de su rodado, el cual no presentaba daños. Intervino la fiscalía de Flagrancia, la Dr. De la Canale dispuso que se notifique al aprehendido de la formación de causa por el delito de HURTO EN GRADO DE TENTATIVA y que sea remitido a sede fiscal para primera audiencia.