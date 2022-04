ENCONTRARON MUERTO A BERNARDO ARRIAGA, CASERO DE ESTANCIA EL NACIMIENTO -OTAMENDI

En cercanías de la zona rural que frecuentaba, fue encontrado sin vida BERNARDO ARRIAGA, de 74 años de edad, donde estaba siendo intensamente buscado.

AMPLIAMOS:

BERNARDO ARRIAGA, CASERO DE ESTANCIA EL NACIMIENTO fue habido sin vida en zona rural, donde se hallaba abocada la búsqueda de personal de la Patrulla Rural,

Superintendencia de Comunicaciones, Caballería, Policía Científica, PSC gral Alvarado, Sub Ddi y Bomberos. Se aguarda operación de autopsia.

27/3 Debido a denuncia del Sr. Álvarez Luis (49) propietario del Establecimiento "El Nacimiento", de Ruta 77 km 35 de Otamendi, dedicado a la explotación ganadera constata dia 26 cte, la ausencia del casero ARRIAGADA BERNARDO (74), quien padece Alzheimer, desde hace dos años a la fecha, no constata violencia en inmueble que habita ni faltantes.

Mismo resulta ser de 1,70 mts,

contextura delgada, cabello corto entrecano, de tez morena, ojos color gris, vestimenta habitualmente usa jeans azul, buzo color negro y botas de goma color negro, no posee señas particulares, toma medicación por presión arterial, no posee adicciones, tampoco redes, no siendo la primera vez que se ausentaba dado que ha sido habido deambulando por la ruta, no poseía familiares.