DDI MAR DEL PLATA INFORMA: 2 DETENCIONES

8/4 4:03 p. m.] DETENCION POR INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE CONDENA (CAPTURA POR HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA)

INTERVENCION: JEP Nro. 1 Dr. Ricardo Gabriel Perdichizzi

DETENIDO: Ezequiel Rodolfo Galan (30)

GENESIS: Fecha, detectives de esta DDI procedieron a efectivizar en via publica (calles Rejon y Coronel Suarez MdP) ORDEN DE DETENCION del nombrado de autos quien poseia CAPTURA ACTIVA de fecha 09-03Ccte. por no haber cumplido parametros impuestos oportunamente por el Tribunal de Origen (Salidas Transitorias) y consecuentemente no haber regresado a la UP15.







DETENCION POR ROBO AGRAVADO (MODALIDAD ENTRADERA)

INTERVENCION: UFI Nro. 13 Dr. Mariano Moyano

VICTIMA: femenina (46)

LDH: Magallanes al 3300 (Cria. 3 MdP)

DETENIDO: sujeto masculino (30)

GENESIS: Fecha 04-04Ccte. a raíz llamado 911, instrucción se constituye en lugar de los hechos entrevistandose con vma. quien informo que siendo 04:00hs. un masculino vestido con ropas oscuras rompe la puerta de su dlio. al grito de POLICIA, POLICIA, ALLANAMIENTO TIRATE AL PISO mientras esgrimia un arma de fuego y lo apuntaba, reduciendolo en una primera instancia para llevarlo bajo amenazas de muerte hacia la habitacion donde estaba su esposa y al forcejear con esta mientras le sustraia un telefono celular, dte. salio hacia exterior pidiendo auxilio haciendo que masculino se diera a la fuga con celular esposa vma. Detectives de esta DDI de diferentes tareas establecen autoria en cabeza de * sujeto masculino (30), obteniendo ORDEN DE DETENCION la cual se efectiviza en fecha en via publica (calle Castelli e Italia MdP).