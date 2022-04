APREHENSION Y SECUESTRO POR INFRACCION ART. 289 INC 3ro, 292 Y 296 DEL.CP*

INTERVENCIÓN: ODEPA Dra. Romina Diaz

APREHENDIDA: femenina (43)

SECUESTRO: Chevrolet Tracker dominio AB010OD con numeración chasis suprimida y vuelta a grabar con cuños no originales Chapa dominio trasera adulterada (correspondiente a VW Amarok AB852RP sin secuestro y dominio DUPLICADO) y Cedula identificación automotor apócrifa.

GENESIS: Fecha, detectives de esta DDI y en el marco Orden de Servicio "PREVENCION DELITOS AUTOMOTOR Y EN GENERAL" procedieron a SECUESTRAR en via publica, Avenida Juan B. Justo y Polonia MdP, Chevrolet Tracker color blanca dominio con numeración chasis suprimida y estampada cuños no originales dominio AB010OD, chapa patente trasera apócrifa (sustraída a otro vehículo, "planchada" y vuelta a estampar), sticker de seguridad apócrifos, grabado de autopartes suprimidos y cédula de identificación apócrifa Femenina conducida hasta el asiento de esta DDI, donde se la procedió a notificar de la formación de la causa por INFRACCIÓN ART. 289 INC 3ro, 292 Y 296 DEL.CP y posteriormente recupera su LIBERTAD.