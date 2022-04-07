AGRADECIMIENTO AL PERSONAL MÉDICO Y ENFERMEROS POR SU LABOR-MIRAMAR

MUCHAS VECES SE LOS CRITICAN, O HASTA RECIBEN AGRESIONES, PERO EN ESTA OPORTUNIDAD ES PARA FELICITAR A TODO EL PERSONAL MÉDICO Y SANITARIO DEL HOSPITAL MARINO CASSANO,
EN ESTOS DÍAS MI SALUD NO ME ACOMPAÑÓ DEBIDO A PROBLEMAS GENERADOS LOS LA DIABETES "EL ENEMIGO SILENCIOSO".
MUCHAS VECES CONCURRÍ AL NOSOCOMIO LOCAL EN ESTOS DÍAS, EN DIFERENTES HORARIOS DONDE FUI ATENDIDO AMABLEMENTE.
TAMBIÉN AGRADECER A LAS PERSONAS QUE ME HAN AYUDADO EN MI TRASLADO Y DEVUELTO A MI CASA.
INFINITAMENTE AGRADECIDO POR LA PACIENCIA QUE HAN BRINDADO AQUELLOS QUE HUMANAMENTE REALIZAN ESTOS ACTOS PARA LA COMUNIDAD.
EUGENIO BRIA
DIRECTOR DE FIGAALVARADO
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