AGRADECIMIENTO AL PERSONAL MÉDICO Y ENFERMEROS POR SU LABOR-MIRAMAR


MUCHAS VECES SE LOS CRITICAN, O HASTA RECIBEN AGRESIONES, PERO EN ESTA OPORTUNIDAD  ES PARA FELICITAR A TODO EL PERSONAL MÉDICO Y  SANITARIO DEL HOSPITAL MARINO CASSANO,

EN ESTOS DÍAS MI SALUD NO ME ACOMPAÑÓ DEBIDO A PROBLEMAS GENERADOS LOS LA DIABETES "EL ENEMIGO SILENCIOSO".

MUCHAS VECES CONCURRÍ AL NOSOCOMIO LOCAL EN ESTOS DÍAS, EN DIFERENTES HORARIOS  DONDE FUI ATENDIDO AMABLEMENTE.

TAMBIÉN AGRADECER A LAS PERSONAS QUE ME HAN AYUDADO EN MI TRASLADO Y DEVUELTO A MI CASA.

INFINITAMENTE AGRADECIDO POR LA PACIENCIA QUE HAN BRINDADO AQUELLOS QUE HUMANAMENTE REALIZAN ESTOS ACTOS PARA LA COMUNIDAD.

EUGENIO BRIA

DIRECTOR DE FIGAALVARADO


 

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