QUIEREN IMPONER LA EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO EN LAS COSTAS BONAERENSES

Se realizó en el Colegio de Ingenieros y participaron representantes de diferentes sectores. "Montenegro va a recapacitar, porque para él será un golazo", dijo el presidente del Cluster de Energía.

Con la participación de decenas personas, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) llevó a cabo el conversatorio donde se analizaron las potencialidades de desarrollo frente a la reactivación del proyecto de exploración y explotación petrolera a través de plataformas offshore en Mar del Plata.

El encuentro, realizado de manera mixta, virtual y presencial fue presentado por Marta Di Luca, la presidente saliente del Distrito II del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, y por José Luís Ovcak, presidente entrante. Asimismo, expusieron el presidente del CIPBA, Norberto Beliera; Miguel Guglielmotti, secretario general de la CGT de General Pueyrredón, Marcelo Guiscardo, presidente del Cluster de Energía de Mar del Plata, y desde la virtualidad Horacio Tetamantti, exsubsecretario de Puerto y Vías Navegables.

En este contexto, Beliera expresó: “Las críticas que se hace al proyecto de exploración y explotación off shore en las costa de Mar del Plata, son del tipo ambiental, y se hacen por desinformación. Por eso hay que aclarar varias cosas, en primer lugar que los sectores a explorar, están a más de 307 kilómetros de la costa, no habrá impacto visual, es imposible. En cuanto al posible derrame hay que aclarar que en ese sector hay dos tipos de corrientes marinas predominantes, una con sentido de sur al norte, que es llamada corriente de Malvinas, y otra en sentido opuesto, denominada corriente de Brasil. Ambas tienen dirección paralela al continente, un eventual derrame es imposible que llegue a las costas”.

“Este tipo de actividades se hace desde la década del 60 y hoy hay 32 pozos operativos en la cuenca austral frente a la provincia de Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz, y no se ha registrado ningún desastre ambiental, como los que se critican. Por eso decimos que esas críticas, carecen de fundamento”, agregó el presidente del CIPBA.

Además, sostuvo que “paradójicamente los sectores que hoy se oponen a la exploración y explotación offshore, son los mismos que hace aproximadamente 10 años se oponían a las actividades de fracking de vaca muerta”.

“Decían que se iba a contaminar el acuífero, que se iban a generar terremotos y otras tantas calamidades, pero ninguna de esas cosas felizmente sucedió. Pasó todo lo contrario, hay un florecer en la economía en la Provincia de Neuquén, muchos puestos de trabajo de manera directa e indirecta en todo el resto del país. Generó riqueza, y además, contribuye a disminuir las importaciones de gas, y se está exportando gas a Chile”, afirmó.

Finalmente, Beliera habló sobre Noruega “que es un país líder, que hasta hace 30 años su economía se basaba en la pesca y la agricultura, y hoy su actividad offshore le permitió un gran desarrollo, y eso no permitió el avance en las energías alternativas”.



Encuentro

“Hoy, por ejemplo el 98% de la electricidad que se genera en Noruega es hidroeléctrica, es el país con la mayor producción hidroeléctrica per cápita del mundo. Es un país socialmente muy justo, con una buena política distributiva y de aprovechamiento de recursos generados por la actividad off shore, hoy tienen más de 7 mil pozos perforados en todo el mundo. Tenemos que seguir su ejemplo, ellos utilizaron las divisas provenientes de esta actividad para potenciar las inversiones en las energías alternativas. Esto es lo que, entendemos, se debe hacer”, completó.

“Cambiará la matriz productiva”

A su turno, Miguel Guglielmotti, secretario general de la CGT de General Pueyrredón y edil del Frente de Todos, dijo: “Todos los gremios que conforman nuestra central nos manifestamos a favor de la explotación offshore en aguas argentinas, porque nos parece fundamental la iniciativa para comenzar a transformar la matriz energética de la República Argentina, logrando así la soberanía energética. Es una gran oportunidad de cambiar la matriz productiva de la ciudad de Mar del Plata, esto significa una generación de empleo importante, se habla de 20 mil puestos de manera directa, teniendo todos los resguardos del caso, Mar del Plata no puede desaprovechar esta oportunidad”.

Finalmente Guglielmotti agregó que a la sociedad le falta información sobre el tema, “nos parece que hay que salir a explicar lo que significa la explotación petrolera para la ciudad de Mar del Plata. Esperemos que la Justicia esté a la altura de la circunstancia y evalúe que la exploración off shore hace más de 50 años que se realiza en el país”.

“Montenegro recapacitará”

Marcelo Guiscardo, presidente del Cluster de Energía de Mar del Plata, se expresó, de igual manera, a favor de la exploración y explotación petrolera en la costa bonaerense. “El offshore es una oportunidad única. En toda la Provincia de Buenos Aires no tenemos ni exploración ni producción, este es el primer proyecto que realmente nos puede traer todo eso a la Provincia, el hecho que esté frente a la latitud de Mar del Plata, nos posiciona a nosotros como el mejor puerto logístico. Parece que el proceso de comunicación del proyecto fue malo, lento y tarde y le dio lugar a que diferentes organizaciones ambientalistas presentan cosas que no son reales, entonces, estamos todos tratando de salir adelante e informar, porque es lo mejor que le puede pasar a la provincia, a Mar del Plata”.

“Nosotros, como Cluster de Energía queremos más trabajo, queremos que vengan y no somos los únicos, el Consorcio del Puerto también está a favor, y el Parque Industrial también. No me explico la razón por la que el intendente Guillermo Montenegro se presentó en la Justicia, entiendo que le pasó lo mismo que a mucha gente, le sorprendió la decisión y no tenía información. Estoy seguro que va a recapacitar, porque para él será un golazo”, cerró.

LA CAPITAL