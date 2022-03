Gral. Alvarado : inauguración de las Sesiones Ordinarias 2022 del HCD

Hoy jueves 3 de marzo el intendente del Partido de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, oficializó el inicio de las Sesiones Ordinarias 2022 del Honorable Concejo Deliberante de General Alvarado.

El acontecimiento comenzó cuando el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Lucas Honores, en alusión al día mundial de la mujer, invitó al izamiento del Pabellón Nacional a la ex Concejal Marita Barrios, a las secretarias del bloque del Frente de Todos Yessica Martínez y Silvia Vivas.

Luego de los actos protocolares, el Intendente Sebastián Ianantuony dio comienzo a su alocución la cual duró aproximadamente una hora y media señalando las acciones efectuadas por el Gobierno municipal en el trascurso del año 2021 y las obras publicas y programas que realizará la comuna en el año 2022 dando detalles de cada una de ellas.

En su alocución Ianantuony, acentuó “Estamos dando inicio a un capítulo nuevo, donde lo urgente le da paso a lo importante. Por el Honorable Concejo Deliberante pasarán proyectos que tendrán por objetivo transformar las realidades y llevar al distrito hacia el camino del desarrollo”.

“Resulta fundamental que tanto la oposición como el oficialismo estemos a la altura de las circunstancias; busquemos los consensos, despejemos los obstáculos y no banalicemos las problemáticas de nuestro pueblo”.

“Existe una política que busca entretener. Existe otra que cree en que es la única herramienta capaz de transformar la realidad. Pongamos el foco en la gente y no hará falta distinguir la diferencia”.

Nuevo Escalafón: “Iniciamos un proceso de jerarquización con la creación del nuevo Escalafón Municipal, que no solo amplía las posibilidades de seguir creciendo como empleados de carrera, sino que fomenta el ascenso y la constante capacitación del personal”.



Educación:

Secundario: “Llevaremos adelante el secundario en Parque Bristol…las familias tendrán un lugar para que sus hijos e hijas puedan realizar toda la trayectoria escolar en el barrio, compartiendo el espacio y valores que tienen en común”.

Jardines: “Avanzaremos en la conclusión de la obra de dos de los tres jardines que en su momento fueron prometidos y luego finalmente abandonados en todo el país por el gobierno nacional anterior con su plan de 3000 jardines y seguiremos gestionando para recuperar el tercero”.

“Todo lo mencionado en materia educativa, no se trata de promesas, sino de hechos concretos y observables en obras concluidas, con un avance firme en lo proyectado para el 2022”.

“No se puede defender aquello en lo que no se cree, y no se puede creer aquello que no se ama. Quienes abrazamos la Justicia Social amamos la educación pública, creemos en la educación pública y vamos a defender siempre la Educación convencidos que es lo central para promover mejores oportunidades, ascenso social, inclusión y formadora de valores que engrandecen el futuro de la comunidad”.

Ciencia y Tecnología:

“Se ha creado el CIAE (Centro de Investigación en Agro Ecología), un centro de referencia científica que transferirá conocimientos junto a entidades como INTA, la Chacra Experimental Yraizoz, y el Programa Municipal de Huertas Comunitarias”.

“(El CIAE) funcionará como sede del CONICET en General Alvarado, dando la posibilidad de que investigadores que buscan una calidad de vida diferente para realizar sus investigaciones, puedan elegir nuestro distrito como punto de referencia”.

Producción:

Nuevas Empresas: “Logramos nuevas radicaciones en el Sector Industrial Planificado: se encuentra en construcción una nueva planta de fabricación de productos plásticos que comenzará a producir este año con maquinaria de última generación para el reciclado de plástico”.

“La cooperativa COPEKIWI ha elegido el agrupamiento industrial de Miramar para radicar su planta de frío y empaque; ya ha comenzado sus obras y se espera poder almacenar frutos de la cosecha entrante”.



“Una de las problemáticas detectadas durante estos últimos años, que más ralentiza el proceso de radicación de nuevas industrias y por ende la generación de nuevos puestos de trabajo, es la total ocupación de propiedades y galpones de alquiler que puedan albergar estos emprendimientos mientras desarrollan sus naves industriales. Por ello nos hemos dado a la tarea de crear una nave industrial de 2000m2 dentro del Sector Industrial Planificado que será construida mediante el Programa Nacional de Parques Industriales. Su finalidad será la de incubar nuevos emprendimientos y brindar un espacio acorde a las necesidades de aquellos que deseen desarrollar nuevos procesos de manufactura”.

Gobierno:

Estacionamiento Medido: “Desde el primer momento fuimos claros: buscamos un favorecer una mejor circulación en la zona céntrica, de manera que vecinos y turistas pudieran acceder a un espacio en las proximidades de los centros comerciales a un precio módico. Hoy podemos decir que lo logramos”.

“Con lo recaudado, iniciaremos por primera vez en la comuna un presupuesto participativo. Es decir que al cierre del 15 de marzo, mostraremos los ingresos y egresos del uso del sistema, para que el dinero que quedó en las arcas municipales tenga un destino fijado por vecinos y vecinas de General Alvarado”.

El Municipio en tu Barrio: “Queremos avanzar en una municipalidad que escuche los anhelos de nuestra Comunidad, pero que por sobretodo solucione problemas y se encuentre cerca del vecino”.

“Si estamos en la función pública, debemos conocer las problemáticas de primera mano, y no es posible resolver todo desde un escritorio”.

“Estamos en otro momento, donde la pandemia da señales de concluir, y, por lo tanto, quiero a cada funcionario de mi gestión recorriendo todo General Alvarado, hablando con cada vecino y vecina. Dando la cara y ofreciendo respuestas ante las demandas de nuestra comunidad”.

Salud:

“La salud sigue siendo un eje fundamental para esta gestión, porque más allá de avizorar un futuro próximo sin pandemia, constantemente buscamos ampliar y mejorar los servicios que el municipio presta en esta materia”.

“Iniciamos las gestiones para la adquisición de equipo arco en C, un sistema móvil radiográfico digital empleado en una amplia variedad de usos en radiodiagnóstico, y la renovación del mamógrafo”.

Derechos humanos

“Una sociedad democrática, amplia y promotora de los derechos humanos, se construye sin obviar las políticas inclusivas. En pos de fomentar esta mirada, desde la COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO trabajaremos para obtener la incorporación de las ciudades de Miramar, Otamendi, Mechongué y Mar del Sur a la Coalición de Ciudades Latinoamericanas y Caribeñas contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, auspiciada por la UNESCO, promoviendo la puesta en marcha de los 10 compromisos para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia en las ciudades y propiciar la integración de la Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sostenibles – ICCAR.”

Violencia de Género: “Hemos trabajado para acompañar y asistir a las mujeres, recibiendo en el 2021 559 solicitudes de intervención ante situaciones de violencia por razones de género”.

“(Durante 2021) dimos contención y alojamiento transitorio a 48 personas, de las cuales 18 fueron personas mayores de edad y 30 niñas, niños o adolescentes, en el Centro de Protección Integral “Casa Natalia Melmann”.

Desarrollo Humano

Programa Alimentario Municipal (PAM): “Durante el 2021 llegamos mensualmente a 329 familias, 3 instituciones y 24 comedores comunitarios con esta asistencia”.

Celíacos: “Construiremos y pondremos en marcha la Cocina Comunitaria para personas con Celiaquía en el CIC de Aeroparque”.

Obras y Servicios

Banco de Semillas: “Se está trabajando con una ingeniera forestal para el fortalecimiento del vivero municipal, y el auto abastecimiento en plantas y semillas que nos permitirá concretar un ambicioso plan de forestación urbano con especies autóctonas”:

Manejo del Fuego: “En conjunto con Bomberos, concejales, organismos provinciales y nacionales, se trabajó en la ordenanza del manejo del fuego, para tomar medidas de prevención en pos de evitar nuevamente un incendio de la magnitud que vivimos en el mes de Enero”.

40° Aniversario de Malvinas: “No podemos concluir este discurso, sin mencionar que nos encontramos próximos al cumplimiento de los 40 años de la gesta de Malvinas. Soy un agradecido de compartir este tiempo histórico donde aún debemos continuar malvinizando y haciendo ejercicio de la Memoria. Pero más aún, hacerle la vida más fácil a nuestros queridos veteranos que, 4 décadas, después siguen transitando los pasillos de los edificios públicos reclamando por sus derechos”.

Nuevas Viviendas: “Estamos prontos a comenzar el plan de viviendas más importante de los últimos años en General Alvarado, que significará la creación de un nuevo barrio en Comandante Nicanor Otamendi, en donde varias familias ya tienen su terreno designado para comenzar a construir y otras entrarán dentro del plan de viviendas mencionado”.

Obras: “A pesar de las dificultades presentadas por un contexto complejo en materia económica y de pandemia, las obras que transforman y mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas, continuaron realizándose en el distrito”.

“Invito a todo el arco político a ser parte de las grandes transformaciones que queremos impulsar para proponer un desarrollo armónico con el medio ambiente, que genere progreso y empleo genuino y de calidad. Un horizonte que nos incluya a todos y todas, con un enfoque humanista”.

“La nueva conformación de esta honorable casa abre una oportunidad enorme para demostrar que la Política es capaz de generar los grandes cambios a partir de los debates. La Política es servicio, es trabajo y es generación de posibilidades. Si la confundimos con entretenimiento, habremos desperdiciado una oportunidad histórica de trabajar para y por nuestra gente”.

De esta manera, el Intendente Municipal dejó inauguradas las sesiones ordinarias del período legislativo 2022 del Honorable Concejo Deliberante.