EQUINO PROVOCA ACCIDENTE EN RUTA 11-MIRAMAR marzo 10, 2022 Obtener enlace Facebook Twitter Pinterest Correo electrónico Otras aplicaciones 00.30HS: EN RUTA 11 EN CERCANÍAS DEL BALNEARIO HIJOS DEL MAR UN AUTO COLISIONÓ A UN EQUINO POR LA RUTA.EL CONDUCTOR, UN HOMBRE JOVEN CON FUERTES DOLORES EN SU CUELLO SE COMISIONA AMBULANCIA Y BOMBEROS PARA RETIRAR EQUINO MUERTOA,PLIAREMOS SI ES NECESARIO Figaalvarado Obtener enlace Facebook Twitter Pinterest Correo electrónico Otras aplicaciones Comentarios Publicar un comentario
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