EQUINO PROVOCA ACCIDENTE EN RUTA 11-MIRAMAR


00.30HS: EN RUTA 11 EN CERCANÍAS DEL BALNEARIO HIJOS DEL MAR UN AUTO COLISIONÓ A UN EQUINO POR LA RUTA.

EL CONDUCTOR, UN HOMBRE JOVEN CON FUERTES DOLORES EN SU CUELLO 

SE COMISIONA AMBULANCIA Y BOMBEROS PARA RETIRAR EQUINO MUERTO

A,PLIAREMOS SI ES NECESARIO

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