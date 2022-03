Buen debut pese a la derrota-CIRCULO DEPORTIVO

Más allá de la caída final ante Olimpo por 3 a 2, la presentación de Círculo en la temporada 2022 del Torneo Federal A tuvo muchas cosas buenas de un equipo en formación, que enfrentó a uno de los candidatos al ascenso y lo hizo de igual a igual, estuvo dos veces en ventaja y lo perdió por la vía que sufrió durante toda la tarde: las pelotas paradas. La próxima fecha, recibe a Independiente de Chivilcoy en el Guillermo Trama.

La intensidad no bajó y los dos iban e iban. A los 9', Una contra perfecta lo volvió a poner adelante a los de Norberto D'Angelo. Salió rápido, Enriquez asistió a Benítez que perdió en el mano a mano con Villar, pero el rebote le quedó al "9" que tuvo olfato para empujarla y darle de nuevo la delantera. Como un calco de lo que pasó antes, dos minutos después, un tiro libre desde la derecha lo ejecutó Guille, se desvió en la barrera y cayó como una "bomba" en el segundo palo de Pave que nada pudo hacer y otra vez todo como al principio.

Podía pasar cualquier cosa. Pero hasta el final de la etapa no pasó más nada. O mejor dicho, no hubo más goles. Porque chances tuvieron. Sobre todo el local, que era un problema en cada envío detenido, ya sea de forma directa o en la segunda pelota ganando los rebotes de frente al arco. En la única que tuvo que no devino de un centro, Brian Guille gambeteó de derecha al centro y remató de zurda exigiendo una buena respuesta de Pave. En el descuento, dos rebotes después de un córner y Perotti, desde el punto penal, le erró al arco con el arquero fuera de acción. Círculo estaba agazapado y salía rápido. Le faltaba un poco de precisión en Pérez y Lucero, y dependía mucho del trabajo electrizante de Benítez, el mejor del primer tiempo.

El complemento comenzó más luchado, más desprolijo. El desarrollo le favorecía a Círculo, porque lo trabó en el medio y llevó el partido bien lejos de Pave. Pasando el cuarto de hora, Mayor hizo tres cambios, refrescó el ataque y empezó a generar ocasiones de gol, que tuvieron a un mismo protagonista: Diego Pave. En un minuto, el arquero descolgó del ángulo derecha un remate de Alejo Blanco y un disparo de Mendoza que tenía destino de gol y lo cacheteó por encima del travesaño. D'Angelo se dio cuenta, reforzó la defensa con Vilanoba y puso aire en la mitad de la cancha con Lucas Verón para frenar la embestida local.

Sin embargo, lo que logró contrarrestar en juego, no lo pudo sostener en el juego detenido. Una vez más un tiro libre, Guille lo lanzó a media altura atrás de los defensores, para la aparición de Ferreyra que, de palomita, sentenció a Pave para darle el 3 a 2 a Olimpo a los 25'. Con a desventaja, se volvió a adelantar el "Papero" y logró llegar al arco de Villar. Verón tuvo la igualdad, cara a cara con Villar, y ganó el arquero con una espectacular atajada con el brazo derecho. En el tramo final sumó hombres de ataque D'Angelo pero no pudo generar ocasiones claras, Olimpo se cuidó y se quedó con un triunfo muy duro.

Buen debut de Círculo, pese a la derrota. Ante un candidato al ascenso, con un equipo totalmente nuevo, estuvo más que a la altura y se puede ilusionar con un buen torneo.

Síntesis

Olimpo (Bahía Blanca) (3): Guido Villar; Gustavo Mendoza, Nicolás Capraro y Martín Ferreyra y Juan Perotti; Sebastián Fernández; Cristian Amarilla, Diego Ramírez y Nadir Hadad; Braian Guille y Luis Vila. DT: Carlos Mayor.

Cambios: ST 16' Nelson Da Silva, Alejo Blanco y Abel Méndez por Vila, Ramírez y Hadad, 35' Ivo Di Buo por Amarilla y 45' Sebastián Álvarez por Guille.

Círculo (2): Diego Pave; Bruno Vedda, Juan Motroni y Cristian Sain; Enzo Vértiz, Agustín Amato, Enzo Benítez y Gonzalo Ramírez; Martín Lucero y Raúl Pérez; Imanol Enriquez. DT: Norberto D’Angelo.

Cambios: ST 22' Facundo Vilanoba y Lucas Verón por Vértiz y Pérez, 33' Enzo Astiz por Vedda y 43' Nahuel Luna y Ramiro Rodríguez por Benítez y Ramírez.

Fotos: Martín Angelini/Prensa Círculo

Goles: PT 2' Benítez (CD), 4' Perotti (O), 9' Enriquez (CD) y 11' Guille (O); ST 25' Ferreyra (O)

Estadio: "Roberto Carminatti".

Árbitro: Bruno Amiconi, de Salto