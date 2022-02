SI ESTACIONAN FRENTE A SU GARAGE ¡ATENTI SIGNIORE!----PONER CARTEL -MIRAMAR

DEBIDO A LAS QUEJAS DE DUEÑOS O VISITANTES DE LA CIUDAD, LOS CUALES AL TRATAR DE SALIR DE SU VIVIENDA OBSERVAN VEHÍCULO ESTACIONADO A LA SALIDA DE SU GARAGE, TENGA BIEN POSEER UN CARTEL QUE DIGA PROHIBIDO ESTACIONAR, SINÓ NO TIENE DERECHO A QUEJA.







YA HUBO MUCHOS CASOS DONDE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS DEJAN SIN SALIR A LOS MORADORES DE DISTINTAS VIVIENDAS, LOS CUALES LLAMAN A TRÁNSITO, QUEDANDO ENFURECIDOS POR NO PODER ACCIONAR DERECHO ALGUNO AL NO POSEER CARTEL ADVIRTIENDO QUE NO SE PUEDE ESTACIONAR.



VAYA COMPRE UNO E INSTÁLELO EN DONDE SE VEA CLARAMENTE..ASÍ NO SE AMARGA.