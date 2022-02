NOTICIAS POLICIALES 2

ROBO EN GRADO DE TENTATIVA.

INTERVENCIÓN: UFI FLAGRANCIA, DR. AMAVET.

APREHENDIDOS: ALDERETE LORENZO JULIO (29) – SAMPIERI CÉSAR DIEGO (25).

SÍNTESIS: En la madruga de hoy, efectivos policiales pertenecientes a la Subcomisaría Casino e Infantería, recorrían la zona de la Rambla Casino cuando advirtieron que por calle Entre Ríos entre San Martín y Rivadavia, dos hombres estaban llevando de tiro un motovehículo. Al acercarse, los uniformados advirtieron que el rodado tenía colocada en la rueda trasera, una cadena tipo candado. Inmediatamente esto, los efectivos interceptaron a estas dos personas, constatando que el rodado pertenecía a un empleado del Casino Central, el cual había dejado su moto estacionada sobre Rivadavia y el Boulevard Patricio Peralta Ramos. Enterado de lo sucedido, el Dr. Eduardo Amavet de la Ufi de Flagrancia dispuso para ambos aprehendidos, se los notifique de la formación de causa por el delito de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA su traslado a sede fiscal.



ROBO AGRAVADO EN POBLADO Y EN BANDA

INTERVENCIÓN: Ufije Flagrancia Dr. Amavet

APREHENDIDOS: Luna Enzo Maximiliano (22), Juárez Vanesa Natali (21), y Demetrio Lucía (18)

SÍNTESIS: Durante esta mañana el personal de la Policía Local es alertado por un llamado proveniente del 911 a la zona de calles Quintana y Mariano Acosta, Barrio Regional donde un chofer de remis había sido víctima de un ilícito. Una vez en el lugar dan con el damnificado, un hombre de 65 años, chofer de Remis de Paso Cars, el cual manifestó que en la zona de en Champagnat al 3400 lo habían abordado tres personas quienes una vez que llegaron al lugar de destino ( Quintana y Mariano Acosta) lo intimidaron y le sustrajeron su recaudación , siendo que luego el dio aviso al 911 y logró seguirlos unos metros.

Ante ello el personal sale a la búsqueda inmediata de los malvivientes logrando la aprehensión de los mismos en Mariano Acosta al 3500, estos fueron identificados como Luna Enzo Maximiliano (22), Juárez Vanesa Natali (21), y Demetrio Lucía (18). Intervino la fiscalía de Flagrancia, el Dr. Amavet dispuso que se notifique a los aprehendidos de la formación de causa por el delito de ROBO AGRAVADO EN POBLADO Y EN BANDA y dispuso el alojamiento de LUNA ENZO en la Unidad Penal 44 de Batán y de JUÁREZ VANESA y DEMETRIO LUCIA en el Destacamento Femenino.







ROBO AGRAVADO POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA, POR ESCALAMIENTO EN GRADO DE TENTATIVA INTERVENCIÓN : Ufije Flagrancia Dr. De La Canale APREHENDIDOS : EMILIANO EXEQUIEL SUAREZ, (31), JONATAN ALEJANDRO GIOVANELLI, (35), GUSTAVO ENRIQUE HIDALGO, (33), y ARIEL ANGEL ESPINOSA, (44), SINTESIS : Durante esta tarde el personal de Comisaría 6ta fue alertado por un llamado proveniente del 911 a la zona de calles Guayana y French, Barrio Florentino Ameghino donde unos hombres estaban cortando el cableado de teléfono. Una vez en el lugar encuentran a 4 masculinos, uno de ellos subido con una escalera a un poste mientras que los demás le pasaban diferentes herramientas. Estos sujetos resultaron aprehendidos y fueron identificados como EMILIANO EXEQUIEL SUAREZ, (31), JONATAN ALEJANDRO GIOVANELLI, (35), GUSTAVO ENRIQUE HIDALGO, (33), y ARIEL ANGEL ESPINOSA, (44) . En el lugar se llevo a cabo el secuestro de la escalera para cometer el ilícito y las herramientas. Intervino la fiscalía de Flagrancia, el Dr. De La Canale dispuso que se notifique a los aprehendidos de la formación de causa por el delito de ROBO AGRAVADO POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA, POR ESCALAMIENTO EN GRADO DE TENTATIVA y dispuso el alojamiento de todos en la Unidad Penal 44 de Batán.