IBA RÁPIDO Y CAE EN LA CALLE CON SU MOTO-MIRAMAR


00.20HS: 84 Y 9 UN SUJETO QUE CONDUCÍA UNA MOTO, REALIZÓ MANIOBRAS PELIGROSAS Y A UNAS CUADRAS VUELCA CON SU RODADO..

SEGÚN INFORMACIÓN RECIBIDA ESTABA ALCOHOLIZADO.

SE LE REALIZARÁ ALCOHOLIMETRÍA

SEGURAMENTE SECUESTRARÁN LA MOTO.

Comentarios

Publicar un comentario