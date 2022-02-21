IBA RÁPIDO Y CAE EN LA CALLE CON SU MOTO-MIRAMAR febrero 21, 2022 Obtener enlace Facebook Twitter Pinterest Correo electrónico Otras aplicaciones 00.20HS: 84 Y 9 UN SUJETO QUE CONDUCÍA UNA MOTO, REALIZÓ MANIOBRAS PELIGROSAS Y A UNAS CUADRAS VUELCA CON SU RODADO..SEGÚN INFORMACIÓN RECIBIDA ESTABA ALCOHOLIZADO.SE LE REALIZARÁ ALCOHOLIMETRÍASEGURAMENTE SECUESTRARÁN LA MOTO. Figaalvarado Obtener enlace Facebook Twitter Pinterest Correo electrónico Otras aplicaciones Comentarios Publicar un comentario
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