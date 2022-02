GACETILLAS MUNICIPALES 3-2-22

Encuentro con comerciantes de la Peatonal y evaluación del mes de enero 2022

El Intendente Municipal, Sebastián Ianantuony, junto a la Directora de Promoción Turística, Claudia Manso, recorrieron la peatonal de la ciudad de Miramar y se encontraron con distintos comerciantes del lugar, donde comentaron sobre la gran temporada que se está viviendo, con un enero que pasó con plena ocupación y un febrero cargado de gran expectativa.

“Tomarnos un tiempo para dialogar con los vecinos y vecinas que invierten en General Alvarado, nos amplía el panorama de las necesidades y propuestas, algo vital para la implementación de políticas públicas, con las cuales buscamos generar nuevas fuentes de trabajo y romper la estacionalidad en el distrito”, acentuó Ianantuony en la recorrida.

Repotenciación eléctrica de Mar del Sud y Mechongué.

Luego de las gestiones que realizadas por el Intendente Municipal, Sebastián Ianantuony, ante OCEBA, el miércoles 2 de febrero, funcionarios de la Dirección provincial de Energía se reunieron con representantes de la empresa EDEA, de la cooperativa de MDS, de la Cooperativa Mechongué, con el Secretario de Producción Federico Meaca y el Delegado de Mar del Sud Martín Heit, para avanzar en la repotencialización eléctrica a 33Kva de Mar del sud y Mechongué.

Para lograr el objetivo, se trabajará en la línea que tiene origen en la subestación Miramar hasta las localidades mencionadas. La obra de tendido estará a cargo de la Empresa EDEA, y la construcción de la nueva subestación Mar del Sud, junto con el proyecto, correrá por parte de la Dirección provincial de Energía.

Con el incremento de potencia eléctrica en Mar del Sud y Mechongué se podrán concretar proyectos productivos, que por mucho tiempo estuvieron relegados, por la falta de potencia en el servicio.

48 Fiesta Regional del Camionero y 35 Fiesta Regional del Agricultor

Del 11 al 13 de febrero, se desarrollará la edición 48º de la Fiesta Regional del Camionero y la 35º Fiesta Regional del Agricultor en la localidad de Mechongué, la misma es auspiciada por la Municipalidad de General Alvarado, con la organización del Club Social y Deportivo Mechongué.





Dirección de Política de Genero

El martes 01 de febrero el equipo de la Dirección de Políticas de Género junto con su Directora, la Dra. Constanza Saffer, mantuvieron una reunión de trabajo con las integrantes de la Dirección Provincial de Políticas de Diversidad Sexual, de la que participaron del Lorena Medel - Directora de Promoción y Proyección de Derechos en Trabajo, Salud y Educación, Paula Verni y Maria Eva Belza como equipo de dicha dirección.

El objetivo del encuentro fue profundizar la articulación entre el estado Municipal y Provincial, fundamentalmente en lo atinente a la implementación de los programas Potenciar y Acompañar para personas en situación de violencia por razones de género en el distrito de General Alvarado. Asimismo, se proyectaron distintas intervenciones en materia de diversidad que se irán desarrollando en el transcurso de este nuevo año.





Dirección de cultura

Orquesta Sinfónica de Estudiantes en el Polideportivo “Néstor Kirchner”

La Dirección de Cultura invita al concierto de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de Mar del Plata, en el Polideportivo “Néstor Kirchner” Paseo Leloir y ruta Pcial. Nº 11 el sábado 5 de febrero a las 21hs.

Temática del concierto será “Música de Cine”, Director a cargo Mtro. Eduardo “Chelo” Lamas, contará con un repertorio variado de famosas obras musicales escritas para películas de diferentes épocas y estilos. Algunos de sus títulos serán: Jurassik Park, Volver al Futuro, el Rey León, Rocky, Misión Imposible, Piratas del Caribe, entre otras.

Acompaña Orquesta Escuela Infanto Juvenil de General Alvarado, Director Santiago Ternavasio quienes interpretarán junto a la Sinfónica: Chacarera “Punete Carretero”, cumbia popular latinoamericana “Cariñito”, Chamamé “Kilómetro 11”, Cumbia-Huayno “Vienes y te Vas”, Huayno “La Vicuñita”, luego interpretaremos: Movimiento 1. Preludio de “Serenade for strings” de Norman Leyden. Movimiento 2. Fuga de “Serenade for strings” del mismo compositor Estadounidense. “Hymne from Raymonda” del compositor Ruso Alexander Glazunov. “Radetzky March” del compositor Austriaco Johann Strauss.

Entrada Libre y Gratuita.

Participación Otamendina en la Fiesta Nacional del Chamamé.

El viernes 11 de febrero el Otamendino Santhiago Ríos, representará al distrito de Gral. Alvarado en el escenario “Ernesto Montiel”, en el Anfiteatro “Francisco Ramírez”, del 47º festival Nacional del Chamamé, que se efectuará en Federal - Entre Ríos del 5 al 13 de febrero.





Mar del Sud 133º Aniversario

La Dirección de Cultura invita a los festejos el 133º Aniversario de la Fundación de la Villa Balnearia Mar del Sud, a llevarse a cabo el día viernes 4 de febrero a las 19:00 hs en la Av. 100 y 17.

Además del Acto Protocolar habrá un espectáculo artístico, actuarán: Anima2 show, Agrupación Querencia del Sur, Runas del Sol y la Murga “Inocentes por Ahora”.

Invitamos a toda la Comunidad a participar de este importante festejo.

Se informa que por actividades que se efectuarán en el fin de semana en el Polideportivo, la Posta de Hisopado que está en el lugar se traslada al Hospital Municipal “Marino Cassano” (Diagonal Dupuy y calle 32) de 14:00 a 17:00hs

Posta itinerante de vacunación contra el COVID – 19.

El 4 de febrero habrá posta itinerante abiertas de 20 a 24 hs en la Avda. Costanera y 21 (en caso de lluvia se realizará en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 81) y en la ciudad de Otamendi se realizará en el Centro Cultural “Dima Spósito de Parodi”.

Desarrollo Humano

Área de Discapacidad en Otamendi por pensiones.

Con el objetivo de trabajar de manera descentralizada, el jueves 10 de Febrero, personal del Área de Discapacidad, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano MGA estará presente en el Centro Comunitario “Golondrinas” de Cte. N. Otamendi de 10:00hs a 12:00hs, para recepcionar consultas referidas a inicio, seguimientos de pensiones, así como también lo referido a la tramitación del Certificado Único de Discapacidad. -

Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes

Líneas de crédito provincia turismo y provincia cultura

Están operativas en el Banco Provincia las líneas de crédito para micro, pequeñas y medianas empresas bonaerenses.

Los créditos Provincia Turismo son préstamos de hasta $10 millones. Entre las actividades incluidas están hoteles, cámpings, agencias de viaje, restaurantes, rotiserías, transportes automotores turísticos, servicios de cátering, balnearios, turismo aventura, organización de eventos deportivos, calesitas, parques temáticos y jardines botánicos y zoológicos.

Los créditos Provincia Cultura tienen un tope de $7 millones. El listado de actividades incluye impresión de diarios, periódicos, libros, folletos y revistas; venta de libros, CDs y DVDs, fabricación de instrumentos musicales; fotografía, diseño, enseñanza artística, servicio de ventas de entradas, bibliotecas, archivos, producción de eventos musicales, artísticos o teatrales y distribución o exhibición de películas, entre otras.

Los créditos tienen un plazo máximo de hasta 24 meses, con hasta 12 de gracia para el pago de capital y sus desembolsos se realizan en un pago único. Tienen tasa cero durante los primeros 12 meses y, desde el mes 13 hasta el final del préstamo, la tasa es de 18% anual, fija.

Para Provincia Turismo ingresar en: (https://www.bancoprovincia.com.ar/web/PROVINCIA_TURISMO_FONDEP)

Para Provincia Cultura ingresar en: (https://www.bancoprovincia.com.ar/web/provincia_cultura_fondep)

El otorgamiento de los créditos está sujeto a evaluación crediticia. Estarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2022 o bien hasta agotar el cupo de línea.

Para consultas sobre cómo solicitarlo o detalles sobre requisitos, escribir a asistencia.produccion@mp.gba.gov.ar

MIRAR en Mar del Sur: 1° Muestra de Cine Argentino en Mar del Sud

Del 5 al 8 de Febrero de 2022.

La primera edición de la muestra de cine argentino MIRAR en Mar del Sur ofrece una selección especial de algunas de las mejores expresiones del cine nacional de los últimos 15 años, y se llevará a cabo entre el 5 y el 8 de Febrero próximo en la sala del Teatro “Fundación Teatro del Sur” (calle 102 y 31, Mar del Sud).

MIRAR en Mar del Sur cuenta con el auspicio y la colaboración del Municipio de General Alvarado y la Fundación “Teatro del Sur”, creada por el destacado director y dramaturgo Alberto Félix Alberto.

La idea de la muestra es ofrecer a los residentes y visitantes de Mar del Sud una programación amplia y variada, con films autorales –muchos de ellos premiados en festivales internacionales- en los que predominan las buenas ideas, las miradas innovadoras y la calidad de la realización y la puesta en escena.

La cama (2018), de Mónica Lairana, Diletante (2008), de Kris Niklison, Las cinéphilas (2017), de María Álvarez, Los sentidos (2015), de Marcelo Burd, y Nosilatiaj. La belleza (2012), de Daniela Seggiaro, son los títulos que integran una programación en la que predomina la mirada femenina.

Las proyecciones, que incluirán charlas posteriores con las y los directores de las películas, serán en las instalaciones del Teatro Mar del Sur, tanto en el interior como en el exterior de esa sala ubicada las calles 31 y 102, siguiendo los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud frente a la pandemia.

Además, como un evento especial, se presentará una acción de cine expandido denominada "cineMACRO" (Domingo 6, 22.30), que constará de una proyección en vivo con cámara oscura invertida y sonidos analógicos amplificados, en donde los protagonistas son los objetos presentes. “Un mundo intangible que invita a explorar los sentidos”, según la definieron sus propios autores: Benjamín Malvicino, en la creación de las imágenes, y la artista plástica Mariana Pellejero, en la generación de las atmósferas sonoras.