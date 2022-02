DESCARGO DE UNA CIUDADANA POR UN ALLANAMIENTO REALIZADO EN SU VIVIENDA-MIRAMAR-SIC

YÉSIKA TOMCHUCK NOS INFORMA DEBIDO A LALAMAL INFORMACIÓN BRINDADA POR POLICÍA LOCAL EN UN ALLANAMIENTO:

"El 2 de febrero al rededor de las 9 de la mañana vienen con una orden de allanamiento donde estabas buscando un bolso rojo y un celular que habian robado en diagonal Fto.de la plaza y 38 unos masculinos que entre esos masculinos había sido un familiar de nosotros que nunca vivió en mi domicilio y que había dado negativo ....

Nosotros le preguntamos al policía a cargo a donde podía hacer un descargo o algo para asentar que el no vive con nosotros.

Nunca contestó, otro efectivo policial aseguró que lo había visto en mi domicilio?? que si hubiese asi porqué no lo detuvo? teniendo antecedentes por que el efectivo policial aseguro verlo acá y no es verdad por que el no tiene domicilio estable y ni tenemos contacto con él ni relación alguna.

DEJAMOS CONSTANCIA DE LA QUEJA