En la tarde de ayer la Sra Pesce María Del Pilar (69) domiciliada en el Barrio Soip se hizo presente en la Comisaría 5ta los fines de denunciar que se había retirado de su domicilio a las 07:30 hs a los fines realizarse un estudio médico, regresando a las 10:30 hs momento en que constató que su madre GOYTIÑO ELSA EVA de 92 años, con la cual convive no se encontraba en la vivienda.

Pasada las horas comenzó a preocuparse y a preguntar a los vecinos y en las garitas de seguridad del barrio, pero no obtuvo novedad al momento. Desconoce la vestimenta que tenía su madre cuando se retiró del domicilio, la misma mide 1.50 mts de altura, es de tez blanca, tiene ojos verdes, de contextura física pequeña, pelo corto canoso, posee anteojos ovalados con marco dorado y se llevó las llaves de la casa. La misma no padece ninguna enfermedad, está ubicada en tiempo y espacio, lúcida consciente. Toma medicación para la presión (diurético). Posee buena salud en general. No usa teléfono celular. Autoriza difusión de fotografía en los medios masivos de comunicación. Intervino la Fiscalía nro. 05, Dr. Pellegrinelli dispuso se inicien actuaciones por AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se inicio el protocolo de búsqueda correspondiente.