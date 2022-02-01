ACCIDENTE ZONA HOSPITAL-MIRAMAR febrero 01, 2022 Obtener enlace Facebook Twitter Pinterest Correo electrónico Otras aplicaciones 15.10HS: POR MOTIVOS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, DOS VEHÍCULOS COLISIONARON EN CALLES DUPUY Y 33.UN CONDUCTOR DERIVADO AL HOSPITAL.SE PIDE CONTROL DE ALCOHOLEMIA NOTICIA EN ELABORACIÓN. AMPLIAREMOS EN LA BREVEDAD.AMPLIAMOS:AMBAS PARTES ARREGLARON CON SUS SEGUROS. Figaalvarado Obtener enlace Facebook Twitter Pinterest Correo electrónico Otras aplicaciones Comentarios Publicar un comentario
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