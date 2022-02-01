ACCIDENTE ZONA HOSPITAL-MIRAMAR


15.10HS: POR MOTIVOS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, DOS VEHÍCULOS COLISIONARON EN CALLES DUPUY Y 33.

UN CONDUCTOR DERIVADO AL HOSPITAL.

SE PIDE CONTROL DE ALCOHOLEMIA 

NOTICIA EN ELABORACIÓN. AMPLIAREMOS EN LA BREVEDAD.

AMPLIAMOS:

AMBAS PARTES ARREGLARON CON SUS SEGUROS.


Comentarios

Publicar un comentario