ACCIDENTE EN LA CIUDAD-MIRAMAR febrero 12, 2022 Obtener enlace Facebook Twitter Pinterest Correo electrónico Otras aplicaciones 05.40HS: EN AVENIDAS 26 Y 37 OCURRIÓ UN ACCIDENTE ENTRE CAMIONETA Y MOTO HONDA TITAN.EL RODADO MENOR FUE SECUESTRADO POR NO TENER DOCUMENTACIÓN CORRECTA Y SU CONDUCTOR DIO POSITIVO LA ALCOHOLEMIA REALIZADA.INTERVIENE POLICÍA Y TRÁNSITO Figaalvarado Obtener enlace Facebook Twitter Pinterest Correo electrónico Otras aplicaciones Comentarios Publicar un comentario
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