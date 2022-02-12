ACCIDENTE EN LA CIUDAD-MIRAMAR


05.40HS: EN AVENIDAS 26 Y 37 OCURRIÓ UN ACCIDENTE ENTRE CAMIONETA Y MOTO HONDA TITAN.
EL RODADO MENOR FUE SECUESTRADO POR NO TENER DOCUMENTACIÓN CORRECTA Y SU CONDUCTOR DIO POSITIVO LA ALCOHOLEMIA REALIZADA.

INTERVIENE POLICÍA Y TRÁNSITO


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