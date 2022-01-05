SERGIO BERNI Y SUS VISITAS POR LOS OPERATIVOS POLICIALES DE VERANO-MIRAMAR

LUEGO DE LARGA ESPERA EN LA ESCUELA YRAIZOS, Y DE LLEGAR DE BAHÍA BLANCA, SERGIO BERNI MINISTRO DE SEGURIDAD DE PROVINCIA DE BS.AS. BRINDÓ UNA CHARLA CONFERENCIA CON PRENSA LOCAL.
Berni DIJO: “Mi sensación es que los otros agentes serán liberados rápidamente”
LUEGO DE 16 DÍAS DE OPERATIVOS LUEGO DE LA GRAN CIFR DE TURISTAS POR DISTINTAS ZONAS DE LA PROVINCIA CON CIFRAS RÉCORD Y POR ESO EL TRABAJO ES DOBLE EN LAS CIUDADES Y EN LAS RUTAS.HAY QUE LLEVAR TRANQUILIDAD A TURISTAS Y A JÓVENES QUE LUEGO DE AÑO Y MESES NO TENÍAN ESPARCIMIENTO NOCTURNO. LA CAÍDA ECONÓMICA Y EL COVID MARCARON A LA POBLACIÓN Y BAJÓ EL DELITO DE AÑOS ATRÁS.
HIZO RESEÑAS DE CASOS POLICIALES COMO LUCIANO OLIVERA, Y RECALCÓ LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS MÓVILES POLICIALES., PESE A QUE MANDÓ PARA LA TEMPORADA 30 DE ELLOS.