INTERVENCION: FUERO DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL, DR MARTINEZ SOTO y UFI NRO. 04 DRA. ANDREA GÓMEZ.

VICTIMA: BENJAMIN GONZALO VILLAROEL (09).

IMPUTADOS: 1) UN MENOR DE 13 AÑOS ; 2) ACIERNO ISAIAS ADRIAN (18); 3) ANGLADA AGUSTIN NICOLAS (18); 4) TORRES SEBASTIAN ALEJANDRO (23) y 5) CUENCA JAVIER WALTER (20).

SÍNTESIS: En la mañana de hoy un nene de 9 años se encontraba acompañando a su papá, quien de manera ambulante estaba vendiendo comida a la salida de un local bailable sobre el Boulevard Patricio Peralta Ramos al 2.200 cuando cinco jóvenes de entre 13 y 20 años lo amenazaron con un objeto corto punzante, sustrayéndole las zapatillas. Inmediatamente desde el lugar se comunicaron al 911, haciéndose presente momentos después un patrullero de la Subcomisaría Casino y otro móvil policial de la Comisaría 1ra, recabando el personal la descripción de los autores del ilícito. Transmitidas las características de los cinco sujetos mediante la frecuencia policial, operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo lograron captar por el domo ubicado en San Martín entre Santiago del Estero y Santa Fé la presencia de los individuos, trasladándose los uniformados hasta el lugar y realizando no solo la aprehensión de estas cinco personas si no también el secuestro de las zapatillas sustraídas y del elemento utilizado para la comisión del delito. El Dr. Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso para con el sujeto menor de edad, la notificación de la formación de causa por el delito de ROBO AGRAVADO POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA, su traslado al Cad de Batán y el reintegro a sus progenitores; en tanto la Dra. Andrea Gómez de la Ufi nro. 4 en turno, indicó que del mismo modo se notifique a los cuatro mayores y de no poseer impedimento alguno se les otorgue la libertad a tenor del artículo 161 del Cpp.

DAÑOS.*

INTERVENCIÓN: UFI FLAGRANCIA. DR. FACUNDO DE LA CANALE.

VICTIMA: MARIA GUADALUPE NUÑEZ (21).

APREHENDIDO: SICOLO MARIANO ANDRES (43).

SÍNTESIS: En la noche de ayer, efectivos de la Comisaría 3ra acudieron por un llamado al 911 a una vivienda del Barrio Las Avenidas, donde al llegar realizaron la aprehensión de un hombre de 43 años, identificado luego como SICOLO MARIANO ANDRES. Esta persona que residía a escasos metros de la casa desde donde se habían comunicado al 911, momentos antes del arribo del personal se hizo presente comenzando a confrontar con la dueña de la vivienda por un paquete de cigarrillos, tornándose cada vez más violento, comenzando a romper la puerta de ingreso y parte del mobiliario que la víctima tenía en su casa. Esto motivó el llamado a la Central de Emergencias, disponiendo el Dr. Facundo De la Canale, responsable en turno de la Fiscalía de Flagrancia ante el relato de lo sucedido, que se notifique al agresor de la formación de causa por el delito de DAÑOS y se lo aloje en la Unidad Penal 44 de Batán.

TENTATIVA DE HURTO.*

INTERVENCIÓN: DR. FACUNDO DE LA CANALE, UFI FLAGRANCIA.

APREHENDIDO: ONDATEGUI RODRIGO (32).

SINTESIS: Personal municipal a bordo de una de las patrullas que recorren distintos puntos de la ciudad, se hallaba en la estación de servicio de Avenida Juan B. Justo y Avenida de los Trabajadores, cuando es sorprendido por un sujeto masculino, quien intentó sustraerle la mochila que el empleado tenía sobre el asiento de la camioneta. En su intento fallido, este masculino se desplazó hasta la estación de servicio lindante, la ubicada en Avenida De los Trabajadores y Solís, comenzando a amedrentar a los empleados y a personas que se encontraban en la estación con un objeto punzante. Por el hecho inicial, el chofer de la patrulla municipal se comunicó al 911, llegando entonces un móvil de la Comisaría 3ra en momentos en que transcurrían las amenazas, despojando los uniformados del arma blanca al agresor y procediendo a su inmediata aprehensión. Enterado el Dr. De la Canale de la Fiscalía de Flagrancia, mismo dispuso se notifique a ONDATEGUI RODRIGO de la formación de causa por el delito de TENTATIVA DE HURTO y que se lo traslade a la Unidad Penal 44 de Batan.

MAR DEL PLATA: LESIONES.

INTERVENCIÓN: UFI Nro. 04 DRA. ANDREA GÓMEZ.

VICTIMA: 1) NAVARRO JOSÉ BENITO (28) ; 2) POLIZZI MAXIMILIANO EZEQUIEL (31) Y 3) CABALLERO RUBÉN ALEJANDRO (28).

IMPUTADO: UN MASCULINO MAYOR DE EDAD.

SÍNTESIS: Un efectivo policial franco de servicio, identificado a posterior como CABALLERO RUBÉN ALEJANDRO (28), se encontraba a la salida de un local bailable de la zona del macrocentro cuando pudo advertir que un sujeto masculino en apariencia mayor de edad que circulaba a bordo de un motovehículo, se cayó sobre el asfalto, procediendo por esto a acercarse a ayudarlo. Al aproximarse, el conductor de la moto se reincorporó comenzando sin mediar palabra a agredirlo, golpeándolo en el rostro. Por lo sucedido, otros dos jóvenes que estaban próximos, NAVARRO JOSÉ BENITO y POLIZZI MAXIMILIANO EZEQUIEL salieron en defensa de la víctima, resultando asimismo golpeados por el agresor de quien se desconoce identidad. Los tres lesionados fueron trasladados al Higa, encontrándose en observación. Desde el Higa, personal del Destacamento Policial informó de lo sucedido, tal cual manifestaron los tres jóvenes, aguardando los efectivos de Comisaría 1ra que se encuentren en condiciones de declarar para asi ampliar las circunstancias del hecho. Interviene e UFI 4 Dra. Gomez.