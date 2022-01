Rechazaron habeas corpus por instalación de petrolera en el mar

La organizaciones de ambientalistas autoconvocados habían presentado un pedido para la "libertad ambulatoria de las ballenas", pero la Justicia Federal rechazó el planteo al entender no existe la categoría de "persona no humana" en el ordenamiento jurídico argentino.

La Justicia Federal rechazó el “habeas corpus” presentado por la Organización de ambientalistas auto convocados, en el que planteaban que la explotación petrolera en la costa marplatense perjudicaría a la “libertad ambulatoria” de las ballenas.

El juzgado federal N° 1, a cargo del juez Santiago Martín, apoyado por el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, rechazaron el pedido de “habeas corpus” y explicaron que “persona no humana” es una categoría aún no fue creada por el ordenamiento jurídico argentino, por lo que un “habeas corpus” no se aplicaría para las ballenas. “Es tarea del legislador constitucional definir los aspectos estructurales del sistema de derechos y garantías, y del legislador ordinario de reglamentarlo”, remarcaron.

“Es claro el Código Civil y Comercial al establecer dos categorías de personas: las humanas y las jurídicas en sus distintas manifestaciones, sin contemplar a la ‘persona no humana’, que los accionantes invocan como sustento de su

reclamo. Tampoco se desprende de la ley de Habeas Corpus disposición alguna que pueda razonablemente extender su campo de acción hacia los animales, como sujetos tutelares del derecho a la ‘libertad ambulatoria’…”, explican en su resolución.

A pesar de rechazar el “habeas corpus” remarcaron que “de ningún modo significa que los animales, como parte del

medio ambiente, no sean seres que merezcan el debido cuidado y preservación por parte de las autoridades y de la sociedad en su conjunto”.

Además, el juez Martín y el fiscal Pettigiani se respaldaron en las palabras del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, quien el pasado 6 de enero expuso que “es la primera vez que el Ministerio

de Ambiente participa del estudio de impacto ambiental y esto es un dato positivo. Porque hubo diversas prospecciones sísmicas a lo largo de estos años y a partir de ahora, la actividad offshore en nuestro país, empieza a tener un componente ambiental, para revisar, asistir, tener presencia física en la prospección sísmica, tener técnicos y científicos que puedan dar el visto bueno a cada uno de los procesos”.

Además, Cabadié remarcó que en Argentina hay “actividad hidrocarburífera desde 1970” y que el “17 % del gas que usamos proviene de la actividad offshore que se realiza en plataformas en el mar argentino”.

Para el juez y el fiscal, el permiso de explotación petrolera “habría sido suficientemente analizado por el Estado Nacional, por lo que no habiéndose puesto en crisis tal decisión, corresponde confirmar la decisión apelada”.

El 30 de diciembre, el presidente Alberto Fernández definió las regalías que abonarán las concesionarias que realicen la explotación petrolera en el mar, lo que implicó la autorización para operar frente a las costas de Mar del Plata. A través del decreto 900/2021, que lleva las firmas del primer mandatario; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se estableció que las empresas abonarán 6% durante los primeros diez años de la concesión de explotación, 9% durante los siguientes diez y 12% durante los últimos diez.

El 31 de diciembre, a cuatro horas de terminar el 2021, el intendente Guillermo Montenegro grabó un video que difundió a través de sus redes sociales a través del cual rechazó la explotación petrolera frente a las costas de Mar del Plata y advirtió que “puede generar un daño permanente en nuestra ciudad”.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en la exploración petrolera offshore en el Mar Argentino y aseguró que, en relación a la polémica que desató el tema, “no va a afectar la cuestión visual” y que “es prácticamente imposible que haya un derrame”.

