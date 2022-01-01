PIROTECNIA CERO....PELEAS ENTRE JÓVENES EMBRIAGADOS,,MADRUGADA SALVAJE EN MIRAMAR

EN LA MADRUGADA DEL 2022 HUBO VARIOS JÓVENES ALCOHOLIZADOS, ALGUNOS HERIDOS, CONFRONTACIONES LO QUE POLICÍA LOCAL TUVO QUE TRABAJAR ARDUAMENTE PARA CONTROLAR LO MISMO DE SIEMPRE "ALCOHOLISMO PURO".
DESCONOCEMOS SI HUBO MENORES IMPLICADOS PERO ALGUNOS TERMINARON CON LA BOCA ROTA, VOLCADOS EN LAS CALLES, IMAGEN DANTESCA QUE NUNCA SE PODRÁ CORREGIR, SI SE LES BRINDA LA FACILIDAD DE TOMAR HASTA TENER COMA ALCOHÍLICO EN VARIAS PERSONAS SEAN MUJERES U HOMBRES.
ASÍ EMPEZÓ CON COHETERÍA DE PRIMERA CALIDAD EÑ AÑO 2022,
SE UTILIZA EL"A MÍ QUE ME IMPORTA EL OTRO" Y SE HACE LO QUE QUIERE SIN IMPORTAR LAS CONSECUENCIAS.
OJALÁ ALGÚN DÍA ESTAS PERSONAS SE CONCIENTICEN EN ALGO MEJOR, Y NO EN UN JUGUETE DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
BUENA VIDA Y A COMENZAR UN AÑO PANDÉMICO Y DIFÍCIL DE TRANSITAR ECONÓMICO...NO LE QUEPA LA MENOR DUDA.