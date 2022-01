PARTE POLICIAL: 2 ROBOS-MIRAMAR

MIRAMAR – DTO LAS FLORES – HURTO.

Denunció masculino de , 75 años, constata en su vivienda, sustracción de teléfono celular Motorola, serie G, no recordando mayores datos, color negro, poseyendo como característica vidrio y tapa trasera dañados. Posee sospechas de femenina, visto que fue la única persona que ingreso ese día. No testigos, no seguro. Valúa en $30.000. De corresponder ampliare.-

MIRAMAR – EPC – HURTO.

Fecha y hora, dte masculino (60), refiere que siendo las 09 hs aprox., dejo una bicicleta Montan Bike, de color negra, rod. 29 y otra rutera marca Scott, de color amarilla, atada a un poste en Arroyo el Durazno y calle 38 de este medio, y al regresar constata que autor/es ignorados le sustrajeron dichas bicicletas. No posee testigos. No posee seguro. Aportará preexistencia. Se investiga, de surgir ampliaré.-