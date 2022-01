NOTICIAS POLICIALES

MAR DEL PLATA: TENTATIVA DE ROBO

APREHENDIDO: ALBORNOZ CARLOS DAVID, (19)

SINTESIS: Durante esta madrugada el personal de la Comisaría 6ta fue alertado por un llamado proveniente del 911 a la zona de calles Ayacucho y Brasil, Barrio Libertad donde un masculino intentaba ingresar a un comercio. Constituidos en el lugar proceden a la aprehensión de ALBORNOZ CARLOS DAVID (19) a quien encuentran en las inmediaciones de un almacén ubicado en Ayacucho al 8700, el mismo momentos previos había forzado con una madera la reja de entrada del lugar. Se logró dar con el damnificado, un hombre de 38 años quien no constató faltantes en su negocio. Intervino la fiscalía de Flagrancia, el Dr. Amavet dispuso que se notifique al aprehendido de la formación de causa por el delito de TENTATIVA DE ROBO y que sea alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

MAR DEL PLATA: TENTATIVA DE ROBO

APREHENDIDO: AMATO JONATAN MARTIN (24),

SINTESIS: Durante esta mañana el personal de la Comisaría 2da fue alertado por un llamado proveniente del 911 a la zona de calle Corrientes al 2400 donde un masculino había ingresado a un local de estética de nombre “Belanova” con fines de cometer ilícito. Los policías llegaron inmediatamente porque se encontraban realizando recorridas preventivas por la jurisdicción y estaban a 100 metros del lugar. Al llegar encuentran a un masculino con medio cuerpo en el interior del local, este mismo intentaba ingresar por la vidriera que había roto previamente. El sujeto fue aprehendido e identificado como AMATO JONATAN MARTIN (24). Seguidamente se entrevistaron con la empleada del comercio, una joven de 18 años quien refirió que fue sorprendida por el masculino el cual de un momento a otro rompió la vidriera y la amenazó simulando tener un arma, la misma logró dar aviso al 911. Intervino la Fiscalía Nro 14 a cargo del Dr. Berlingeri quien dispuso que se notifique al aprehendido de la formación de causa por el delito de TENTATIVA DE ROBO y que sea alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

MAR DEL PLATA: ENCUBRIMIENTO

APREHENDIDO: TORRES MAURO DANIEL (19),

SINTESIS: Esta mañana el personal de Comisaría 2da fue convocado a la zona de Av. Independencia y Rodríguez Peña lugar donde desde las cámaras del COM advirtieron que un masculino llevaba un motovehiculo a tiro, al cual había tomado de la vía pública. Una vez en el lugar los uniformados dan con este sujeto, que fue identificado como TORRES MAURO DANIEL (19), al mismo lo encuentran llevando una moto marca Appia, de color negro, siendo que no poseía documentación ni llave de ignición de la misma, notando el personal que el rodado presentaba el tambor yugado. El masculino quedó aprehendido. El rodado fue secuestrado y se encuentra a resguardo en la dependencia policial, al momento no se logró dar con su propietario. Se instruyeron actuaciones por el delito de ENCUBRIMIENTO con la intervención de la fiscalía de Flagrancia a cargo del Dr. Amavet quien dispuso que se notifique al aprehendido de la formación de la causa a tenor del art.60 del C.P y se le otorgue su libertad a tenor del art.161.

MAR DEL PLATA: TENTATIVA DE ROBO

APREHENDIDO: JUAREZ FRANCISCO LUIS ALBERTO (33)

SINTESIS: Durante esta tarde el personal de la Comisaría 1ra es alertado por un llamado proveniente del 911 a la peatonal San Martin entre Santiago del Estero y Córdoba donde un masculino le había sustraído dinero a un jubilado. Una vez en el lugar se entrevistan con la víctima, un hombre de 76 años el cual refirió que iba caminando cuando de repente es sorprendido por un masculino que lo empuja y le sustrae del bolsillo la suma de 4.200 pesos, el mismo aporta las características del sujeto como asi también testigos que vieron lo ocurrido logrando el personal aprehender al malviviente por calle Santiago del Estero casi Av.Luro, el mismo fue identificado como JUAREZ FRANCISCO LUIS ALBERTO (33) y tenía el dinero en su poder el cual fue restituido al damnificado. Intervino la fiscalía de Flagrancia, la Dra Sánchez dispuso que se notifique al aprehendido de la formación de causa por el delito de TENTATIVA DE ROBO y que sea alojado en la Unidad Penal nro 44 de Batán.