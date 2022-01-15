INCENDIO CONTROLADO EN ARDUA LABOR HUMANA-MIRAMAR

DEBIDO A UNA EXCELENTE LABOR DE BOMBEROS EN TODAS SUS REPARTICIONES ZONALES, HELICÓPTEROS HIDRANTES GENTE QUE COLABORÓ COMO POLICÍA Y MUNICIPIO LOCAL, EL CUAL ESTUVO ATENTAMENTE ACTUANDO, INFORMAMOS QUE EL INCENDIO DE DIMENSIONES ESTÁ CONTROLADO, FALTAN TRABAJOS QUE REALIZAR PARA QUE NO SE AVIVE EL FUEGO EN ALGUNOS SECTORES.
CASI 48 HS. DE ARDUO TRABAJO PARA SOFOCAR DICHO INCENDIO DE DIMENSIONES.
EL CALOR REINANTE LA SEQUEDAD DE LO SUELOS Y PARTE DEL VIENTO EN LA ZONA, HICIERON ESTRAGOS EN ALGUNOS LUGARES AFECTADOS.
ESPERAMOS PARTE SOBRE EL ORIGEN DEL FOCO ÍGNEO.
Comentarios