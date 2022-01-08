AGRESIONES Y AMENAZAS EN EL HOSPITAL-MIRAMAR

EN HORAS DEL MEDIODÍA CERCANÍAS AL COMPLEJO DE LAS BRUSQUITAS, DOS SUJETOS SE TOMAN A GOLPES DE PUÑO..PERO LUEGO PASADOS LOS MINUTOS LOS MISMOS SUJETOS SE AGREDEN VERBALMENTE EN LA GUARDIA DEL HOSPITAL-

PERSONAL POLICIAL CP SE HIZO PRESENTE 

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