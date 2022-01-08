AGRESIONES Y AMENAZAS EN EL HOSPITAL-MIRAMAR enero 08, 2022 Obtener enlace Facebook Twitter Pinterest Correo electrónico Otras aplicaciones EN HORAS DEL MEDIODÍA CERCANÍAS AL COMPLEJO DE LAS BRUSQUITAS, DOS SUJETOS SE TOMAN A GOLPES DE PUÑO..PERO LUEGO PASADOS LOS MINUTOS LOS MISMOS SUJETOS SE AGREDEN VERBALMENTE EN LA GUARDIA DEL HOSPITAL-PERSONAL POLICIAL CP SE HIZO PRESENTE Figaalvarado Obtener enlace Facebook Twitter Pinterest Correo electrónico Otras aplicaciones Comentarios Publicar un comentario
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