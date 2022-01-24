ACCIDENTE EN SANTA IRENE RUTA 77-EMBISTEN A UN POLICÍA EN OPERATIVO-MIRAMAR

MINUTOS PASADOS DE LAS 21 HS. ZONA STA. IRENE EN OPERATIVO VIAL DE INTERCEPTACIÓN VEHICULAR, POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, UN FUNCIONARIO POLICIAL DE RURALES FUE EMBESTIDO EN EL LUGAR POR UNA CAMIONETA CHEVROLET, LA CUAL TAMBIÉN FUE EMBESTIDA POR UNA 4X4 VOLKSWAGEN EN SU PARTE TRASERA Y ESTO HACE QUE EL OFICIAL DE POLICÍA, NUÑEZ PÁRRAGA QUE ESTABA DELANTE REALIZANDO SU LABOR SEA EMBESTIDO.
FUE DERIVADO AL HOSPITAL MARINO CASSANO CON HERIDAS Y QUEBRADURA EXPUESTA. SE ENCUENTRA ESTABLE Y EN OBSERVACIÓN.
ACTUARON BOMBEROS DE MIRAMAR, AMBULANCIA DEL NOSOCOMIO LOCAL Y POLICÍA EN SUS DISTINTAS REPARTICIONES.
SE DESCONOCEN LOS ESTADOS DE LOS VEHÍCULOS Y CONDUCTORES DE LOS RODADOS.
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