VILMA OLIVERA TÍA ABUELA DE LUCIANO OLIVERA NOS ENVÍA UN PEDIDO A TODA LA POBLACIÓN-MIRAMAR

NO DEJEMOS DE SEGUIR PIDIENDO JUSTICIA X LUCIANO OLIVERA !!! QUE JUNTO AL ASESINO ESTEN SUS CÓMPLICES X QUE NINGUNO DE LOS OTROS 5 POLICÍAS FUERON CAPACES DE PARARLO AL HDP DE GONZÁLEZ Y DECIRLE ¿QUE ESTAS HACIENDO?
AL CONTRARIO DEJARON QUE ESTE ASESINO CON UNIFORME LO MATE A SANGRE FRÍA A LUCIANO Y NO NOS OLVIDEMOS DEL COMISARIO VULCANO TAMBIÉN PRESO !!!
Y ASI ESA MADRE QUE
ESTA MUERTA EN VIDA TENGA UN POQUITO DE PAZ EN SU ALMA X MAS QUE TODOS ESTOS
HDP ESTEN PRESO A ELLA NADIE LE VA DEVOLVER A SU HIJO QUE SE LO ARREBATARON DE
SUS BRAZOS !!! JUSTICIA ...JUSTICIA