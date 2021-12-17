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VILMA OLIVERA TÍA ABUELA DE LUCIANO OLIVERA NOS ENVÍA UN PEDIDO A TODA LA POBLACIÓN-MIRAMAR

NO DEJEMOS DE SEGUIR PIDIENDO JUSTICIA X LUCIANO OLIVERA !!! QUE JUNTO AL ASESINO ESTEN SUS CÓMPLICES X QUE NINGUNO DE LOS OTROS 5 POLICÍAS FUERON CAPACES DE PARARLO AL HDP DE GONZÁLEZ Y DECIRLE ¿QUE ESTAS HACIENDO?

AL CONTRARIO DEJARON QUE ESTE ASESINO CON UNIFORME LO MATE A SANGRE FRÍA A LUCIANO Y NO NOS OLVIDEMOS DEL COMISARIO VULCANO TAMBIÉN PRESO !!! 

Y ASI ESA MADRE QUE ESTA MUERTA EN VIDA TENGA UN POQUITO DE PAZ EN SU ALMA X MAS QUE TODOS ESTOS HDP ESTEN PRESO A ELLA NADIE LE VA DEVOLVER A SU HIJO QUE SE LO ARREBATARON DE SUS BRAZOS !!! JUSTICIA ...JUSTICIA

Publicadas por Figaalvarado a la/s